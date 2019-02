Diretta Chievo Roma Primavera/ Streaming video e tv: giallorossi a caccia della vetta

Chievo Roma Primavera, diretta dall’arbitro Daniele Perenzoni, venerdì 8 febbraio 2019 alle ore 14.30, sarà una delle sfide della diciottesima giornata del campionato Primavera 1. Momento positivo per entrambe le formazioni, col Chievo reduce da due vittorie consecutive contro Fiorentina e Sassuolo, mentre la Roma in campionato ne ha messe cinque in fila, l’ultimo il roboante 4-0 interno contro il Milan. Giallorossi ora terzi in classifica a soli tre punti dall’Atalanta prima e a una lunghezza dal Torino secondo, il Chievo resta nono, lontano sei lunghezze dalla zona play off ma ora fuori dalla zona calda della classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Chievo Roma Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva, visibile in chiaro per tutti gli appassionati, sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni del match: il Chievo inizierà il match con il portiere Caprile alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con lo sloveno Pavlev, il francese Kaleba, il portoghese Farrim Martires e l’albanese Ndrecka. A centrocampo al fianco di Zuelli si muoveranno il guineano Karamoko e Bertagnoli, mentre Rovaglia guiderà il tridente offensivo affiancato da Tuzzo e D’Amico. Risponderà la Roma con Greco tra i pali, Parodi schierato in posizione di terzino destro e Semeraro in posizione di terzino sinistro, mentre il francese Bianda e Cargnelutti saranno i centrali di difesa. Il gambiano Darboe, Pezzella e Simonetti saranno i tre di centrocampo, alle spalle di un tridente offensivo formato da Cangiano, dallo sloveno Celar e da D’Orazio.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Il 4-3-3 sarà il modulo di partenza sia per il Chievo allenato da Paolo Mandelli, sia per la Roma guidata in panchina da Alberto De Rossi. Roma vincente 1-0 nel match d’andata di questo campionato grazie a un gol di D’Orazio, il 5 maggio 2018 i giallorossi hanno vinto 0-2 l’ultimo precedente di campionato disputato in casa del Chievo con i gol di Celar e Sdaigui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA