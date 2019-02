Diretta Milano Darussafaka/ Streaming video e tv: l’Olimpia ospita il fanalino di coda (basket Eurolega)

Milano Darussafaka si gioca alle ore 20:45 di venerdì 8 febbraio: al Mediolanum Forum si torna in campo per la ventiduesima giornata di basket Eurolega 2018-2019. Dopo il fondamentale successo sul parquet di Gran Canaria, in overtime, l’Olimpia testa nuovamente le sue possibilità di arrivare ai playoff: la partita di questa sera è assolutamente da vincere per mantenere il passo, anche perchè l’avversaria che arriva ad Assago è l’ultima della classifica con appena tre vittorie in regular season. Milano, che viaggia a quota 10 successi (11 le sconfitte), al momento sarebbe fuori dai quarti di finale ma il quadro delle sfide dirette è incomplete; da questo punto di vista comunque i ragazzi di Simone Pianigiani non sono messi benissimo, essendo sotto contro Barcellona, Bayern Monaco (0-2) e Baskonia (per differenza canestri). Anche per questo motivo la diretta di Milano Darussafaka dovrà consegnarci una Olimpia capace di prendersi i due punti interni; staremo a vedere se sarà effettivamente così o se i turchi, che a questo punto hanno ben poche speranze di riagganciare il treno playoff, potranno fare il colpo esterno.

La diretta di Milano Darussafaka arriva con l’Olimpia in un buon momento: a Pistoia è arrivata una sconfitta a tavolino per la posizione irregolare di James Nunnally, ma sul campo c’era stata una vittoria convincente per il modo in cui era stata gestita la partita. Dovrebbero essere invece cambiati i piani rispetto a Alen Omic, firmato per sopperire brevemente all’assenza di Kaleb Tarczewski ma probabilmente precettato per tutta la stagione visto il grave infortunio occorso ad Arturas Gudaitis: giocare senza il centro lituano sarà ovviamente dura ma il roster della Armani Exchange ha qualità e profondità per coprire questo fardello. Intanto in Eurolega l’Olimpia ha vinto le ultime due partite, rimettendosi in carreggiata: come detto la classifica non è ancora del tutto positiva anche per le sfide dirette che lanciano in avanti avversarie pericolose, ma con un buon filotto di successi potrebbe arrivare l’ingresso stabile nelle prime otto. Il Darussafaka non ha mai vinto in trasferta in questo torneo: le uniche vittorie sono arrivate alla Volkswagen Arena contro Buducnost, Olympiacos e Baskonia e le speranze di playoff sono state affondate da 12 sconfitte consecutive, ma i turchi hanno dimostrato di poter lottare. La scorsa settimana hanno sfiorato il colpaccio contro il Real Madrid, e in generale 11 dei 18 ko sono arrivati con meno di 10 punti di scarto, segno che la squadra ha le sue qualità ma tende a non durare per tutti i 40 minuti. Un altro fattore che Milano dovrà essere brava a sfruttare per prendersi una vittoria fondamentale.



