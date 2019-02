Probabili formazioni/ Chievo Roma: quote. Di Francesco senza Olsen e Manolas (Serie A)

Si accenderà questa sera il gustoso anticipo della 23^ giornata di Serie A tra Chievo e Roma di cui ora esamineremo da vicino le probabili formazioni. La sfida infatti è di sicuro interesse anche perché alla vigilia sia Di Carlo che Di Francesco hanno dovuto far fronte a diversi KO imprevisti: i due allenatori quindi saranno costretti ad alcune soluzioni di emergenza per stilare le probabili formazioni di Chievo Roma. Il primo problema a Trigoria poi arriva dalla porta visto che Olsen ha riportato giusto ieri una lesione al polpaccio: l’estremo difensore però non sarà l’unico a doversi sedere in infermeria nella 23^ giornata di campionato. Andiamo quindi a esaminare da vicino le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Chievo Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di controllare le novità nel probabili formazioni di Chievo Roma, vediamo quale è il pronostico fissato per la sfida al Bentegodi. Ecco quindi che a prescindere dal fattore campo sono i giallorossi i favoriti oggi, come confermano le quote della snai. A partire dal 1×2 vediamo che la vittoria dei giallorossi è stata data a 1.60, contro il più alto 5.50 fissato per i clivensi, mentre il pareggio è stato quotato a 4.00.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CHIEVO

LE MOSSE DI DI CARLO

In vista della 23^ giornata di campionato, il tecnico clivense non avrà a disposizione Pellissier fermo per infortunio: ecco quindi che nel modulo a due in attacco dovremmo trovar Djordjevic in coppia con Stepinski, benché certo le soluzioni alternative non manchino. Proseguendo con lo schieramento gialloblu ecco che vedremo Giaccherini in campo sulla tre quarti visto che Birsa è fuori dai giochi: alle spalle del trequartista ecco poi una mediana a tre con Kiyine, Dioussè e Hetemaj. Pochi i dubbi del tecnico per il reparto difensivo, dove Di Carlo non ha grandi problemi a confermare i soliti titolari, pur posti in uno schieramento a quattro di fronte al numero 1 Sorrentino. Ecco quindi che si giocano la maglia da titolare Rossettini e Barba al centro, mentre toccherà al duo Bani-Jaroszynski agire ai lati: qui però scalpita Depaoli.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Per le probabili formazioni di Chievo Roma Di Francesco ha dovuto compiere non poche rivoluzioni in un po’ tutte le zone del campo: oltre a Olsen infatti in queste ultime ore si è fermato pure Manolas per un problema al pube che non lo farà uscire dell’infermeria a breve. Ecco quindi che 4-2-3-1 dei giallorossi vedremo Mirante a difesa della porta e di fronte al vice di Olsen si giocano le loro chance al centro Fazio e Marcano (benché Juan Jesus sia tornato a disposizione del tecnico): toccherà a Karsdorp e Kolarov agire ai lati. Per la mediana appare abbastanza evidente che De Rossi perderà il ballottaggio con Cristante e Nzonzi e il capitano verrà quindi tenuto a riposo in via cautelativa per la partita di Champions league, attesa tra pochi giorni. L’ultima novità poi a Trigoria arriva dall’attacco doveva doveva far comparsa Florenzi, avanzato dalla difesa (visto che Under è fermo in infermeria): la maglia numero 24 però pare non in ottima forma. Ecco quindi che confermato Zaniolo sulla tre quarti, il tridente offensivo dovrebbe vedere Dzeko prima punta, con El Shaarawy in coppia sull’esterno con Kluivert (o Schick).

IL TABELLINO

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 14 Bani, 15 Rossettini, 5 Barba, 44 Jaroszynski; 13 Kiyine, 8 Dioussè, 56 Hetemaj; 17 Giaccherini; 9 Stepinski, 20 Djordjevic. All. Di Carlo

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 2 Karsdorp, 20 Fazio, 15 Marcano, 11 Kolarov; 4 Cristante, 42 Nzonzi; 34 Kluivert, 22 Zaniolo, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko. All. Di Francesco.



