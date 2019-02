Diretta Brescia Carpi/ Streaming video DAZN: le Rondinelle vogliono volare (Serie B)

Brescia Carpi, diretta dall’arbitro Lorenzo Illuzzi, si gioca alle ore 18.00 di questa sera, sabato 9 febbraio 2019, presso lo stadio Mario Rigamonti della città lombarda, dove dunque andrà in scena l’ultima partita del sabato della ventitreesima giornata di Serie B. Sotto i riflettori in Brescia Carpi ci saranno naturalmente le Rondinelle padrone di casa: il Brescia di Eugenio Corini infatti sta volando, nella scorsa giornata ha rifilato cinque gol al Pescara e con 39 punti sta bazzicando vette che ad inizio campionato erano difficili da pronosticare per un Brescia che di certo non era atteso fra le principali protagoniste della classifica del campionato cadetto. Il turno di oggi è sulla carta favorevole, ma metterà alla prova la maturità del Brescia: per sognare davvero la promozione, bisogna sfruttare al meglio i turni sulla carta più facile. Il Carpi invece arriva da un buon pareggio contro il Verona, ma ha appena 18 punti e deve lottare duramente per la salvezza: un buon risultato a Brescia farebbe certamente molto bene al morale degli emiliani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Brescia Carpi in diretta tv non sarà disponibile, come d’altronde la grande maggioranza delle partite di Serie B, che sono visibili in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma Dazn, la quale detiene appunto i diritti di trasmettere tutte le partite di ogni turno del campionato cadetto di calcio, mentre sulla televisione “tradizionale” va in onda solamente l’anticipo del venerdì sera, disponibile in chiaro su Rai Sport.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CARPI

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Brescia Carpi, Eugenio Corini non dovrebbe certo stravolgere la squadra che ha trionfato a Pescara, dunque modulo 4-3-1-2 con Alfonso in porta, Sabelli terzino destro, Cistana e Romagnoli difensori centrali e Curcio a sinistra per completare la retroguardia. A centrocampo il Brescia dovrebbe proporre il terzetto con Bisoli, Tonali e Ndoj, mentre in attacco Spalek trequartista alle spalle della coppia d’oro formata da Torregrossa e dal capocannoniere Donnarumma. La risposta del Carpi di Fabrizio Castori dovrebbe concretizzarsi nel 3-5-2 con Sabbione, Pachonik e Poli davanti all’estremo difensore Colombi. Nel folto centrocampo a cinque potremmo avere da destra a sinistra Jelenic, Coulibaly, Di Noia, Vitale e Pezzi, mentre Marsura e Arrighini dovrebbero comporre la coppia d’attacco degli emiliani.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Brescia Carpi secondo l’agenzia di scommesse Snai sorride in modo molto chiaro ai padroni di casa lombardi, dal momento che il segno 1 è proposto ad appena 1,43 volte la posta in palio. Si sale poi di parecchio già per il segno X, la cui quota è pari a 4,00, infine un colpaccio esterno da parte del Carpi farebbe scalpore e varrebbe ben 8,75 volte la quota che avrete scommesso sul gustoso ma difficile segno 2.



