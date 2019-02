Diretta discesa Are/ Mondiali sci 2019 streaming video e tv: Paris sogna la grande doppietta

La diretta della discesa maschile di Are sarà il piatto forte dei Mondiali di sci 2019. Oggi infatti è il giorno della gara regina dello sci alpino, la discesa di Are assegnerà il titolo iridato nella disciplina più affascinante, sperando che le condizioni meteo permettano un regolare svolgimento della gara, possibilmente sul suo tracciato completo. Abbiamo ancora negli occhi e nel cuore le emozioni della splendida vittoria di Dominik Paris nel super-G di mercoledì: migliore inizio non avrebbe potuto esserci, adesso l’azzurro sogna la doppietta che ai Mondiali è riuscita per l’ultima volta a Bode Miller nell’edizione di Bormio 2005. Paris naturalmente sarà anche oggi tra i favoriti e speriamo che pure Christof Innerhofer e gli altri italiani possano essere fra i migliori su queste nevi svedesi che sembrano eccellenti per l’Italia. Prima però di analizzare i possibili favoriti e le possibilità degli azzurri, è doveroso naturalmente evidenziare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Are, secondo atto maschile di questi Mondiali di sci 2019.

La diretta della discesa di Are avrà inizio alle ore 12.30, orario che caratterizza tutte le gare veloci di questi Mondiali di sci 2019 in Svezia. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svezia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

Durante la stagione, in discesa abbiamo avuto tanti protagonisti differenti, ma in prima fila si devono mettere naturalmente lo svizzero Beat Feuz e il nostro Dominik Paris. L’azzurro infatti è stato l’unico a vincere due discese, regalandoci i meravigliosi successi su quelle che sono probabilmente le due piste più difficili del circuito di Coppa del Mondo, cioè sulla Stelvio di Bormio e poi sulla Streif di Kitzbuhel, due piste che sono i “regni” di Dominik Paris e che ben descrivono il valore eccezionale di un discesista capace di domarle per così tante volte. In più c’è naturalmente l’oro vinto mercoledì in super-G: ciò significa che la pista e la neve gli piacciono, inoltre c’è la serenità di chi ha già messo in positivo il proprio Mondiale e adesso può renderlo memorabile. Feuz invece è stato il più costante ai massimi livelli essendo salito sul podio in cinque delle sei discese di Coppa disputate, tenuto conto che subito prima dei Mondiali c’è stata la cancellazione della discesa in programma a Garmisch sabato scorso. Completando il terzetto dei possibili principali favoriti, doveroso citare l’austriaco Vincent Kriechmayr, altro discesista sopraffino e che in più ha un feeling straordinario con la pista di Are, testimoniato dal secondo posto in super-G ma anche dalle due vittorie nelle Finali della scorsa stagione proprio sulla pista svedese. Citazione d’obbligo per i norvegesi, a cominciare da Aksel Lund Svindal che proprio oggi chiuderà la propria carriera andando a caccia del terzo oro mondiale in discesa, ma naturalmente anche per Christof Innerhofer, quest’anno molto continuo nel rendimento ai massimi livelli. Se l’acuto arrivasse proprio ai Mondiali, certamente non ne saremmo dispiaciuti…



