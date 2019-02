Diretta Fed Cup 2019/ Svizzera Italia streaming video e tv, orario delle partite (tennis, World Group II)

Svizzera Italia, primo turno nel Secondo Gruppo Mondiale della Fed Cup 2019, scatta alle ore 13:00 di sabato 9 febbraio: siamo a Biel, dunque in trasferta, per una sfida che, se vinta, ci consegnerebbe la possibilità di disputare il playoff per tornare nel Gruppo Mondiale che la nostra nazionale di tennis femminile ha abbandonato qualche tempo fa. Una sfida che però non è scontata: un po’ per il periodo poco brillante del nostro movimento, un po’ perchè la Svizzera potrà giocare in casa e soprattutto ha le qualità per farci soffrire. Resta un sorteggio abbordabile anche se – ne parleremo più specificamente – altre potenziali avversarie affrontano questo turno senza le loro migliori giocatrici, e allora forse la diretta di Svizzera Italia potrebbe davvero essere tosta. Ricordiamo che si giocano quattro singolari e un doppio; il sorteggio vincola i capitani sugli incroci della prima giornata, nella seconda potranno eventualmente cambiare ma con l’obbligo di non far giocare ad una tennista più di due singolari, e mai più di uno nello stesso giorno. Naturalmente, chi prima arriva a tre vittorie si prende la qualificazione; il doppio sarà eventualmente la quinta e decisiva sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PARTITE

La diretta tv di Svizzera Italia per la Fed Cup 2019 è trasmessa dalla web-tv SuperTennis, dunque si tratta di un appuntamento in chiaro per tutti sul canale 60 del vostro telecomando; ricordando che i clienti Sky potranno accedere anche tramite il loro decoder (numero 224), dobbiamo dire che con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone sarà possibile seguire le partite del primo turno anche in diretta streaming video, visitando il sito www.supertennis.tv. Le informazioni utili su questa sfida arriveranno da www.fedcup.com, portale ufficiale del torneo; avrete inoltre la possibilità di consultare i relativi account presenti sui social network, in particolare facebook.com/FedCup e, su Twitter, @FedCup.

RISULTATI E PRECEDENTI

Svizzera Italia è una sfida che si è disputata una sola volta nella storia, tanti anni fa e con vittoria delle rossocrociate: non può certo essere un termine di paragone per questa due giorni di Biel. Doppio ritorno per le azzurre: Camila Giorgi infatti ha superato il periodo di sospensione che le era stato comminato dalla federazione per aver rifiutato una convocazione, mentre Sara Errani proprio oggi può tornare a giocare dopo la squalifica per doping (vicenda ancora piuttosto curiosa, da qualunque angolazione la si guardi). Dunque saranno loro due le nostre singolariste, ma attenzione a Deborah Chiesa che fino a qui ha giocato una sola partita e l’ha vinta, consegnandoci il punto che, contro la Spagna, ci ha permesso di essere ancora nel Secondo Gruppo Mondiale e non nei gironi di interzona. La Svizzera però ha convocato Belinda Bencic, che è tornata numero 45 Wta dopo un lungo periodo di crisi: è naturalmente lei il principale spauracchio per la nostra nazionale, perchè è una giocatrice che se sta bene può valere le migliori al mondo (e lo ha dimostrato ancora in giovanissima età). Ci sono poi Stefanie Voegele, che in passato ha avuto buoni risultati, e Viktorija Golubic; da valutare le condizioni di Timea Bacsinszky, che proprio nel suo periodo migliore ha subito un nuovo infortunio che l’ha tenuta lontana dai campi, e sta crescendo molto la ventunenne Jill Teichmann. Svizzera Italia della Fed Cup 2019 ci vede partire favoriti, ma i match sono tutti da giocare: non resta allora che scoprire come andranno le cose tra poco, quando si scenderà in campo a Biel.



