Diretta Milan Juventus Primavera/ Streaming video e tv: i rossoneri cercano il riscatto in casa

Milan Juventus primavera, diretta dall’arbitro Ivan Robilotta, sabato 9 febbraio 2019 alle ore 13.00, sarà una delle sfide della diciottesima giornata del campionato Primavera 1. Tra campionato e Coppa Italia la Juventus non vince da sei partite ufficiali, mentre il Milan è reduce da un nuovo fragoroso capitombolo in casa della Roma, vincente 4-0 contro i rossoneri. Un ko che lascia la squadra di Giunti al penultimo posto in classifica, mentre la Juventus è sesta, a difesa dell’ultimo posto valevole per la qualificazione ai play off Scudetto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan-Juventus Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva, visibile in chiaro per tutti gli appassionati, sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni per la diretta Milan Juventus primavera: rossoneri in campo con Soncin in porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con Barazzetta, Ruggri, Merletti e Negri. A centrocampo spazio a Sala, Torrasi e Brescianini, Maldini sarà il trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Tonin e Capanni. Risponderà la Juventus con Dadone tra i pali, il portoghese Bandeira sull’out difensivo di destra e Anzolin sull’out difensivo di sinistra, mentre Gozzi e Capellini saranno i centrali della linea a quattro. Pinelli, Morrone e Caviglia giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo bianconero saranno schierati lo spagnolo Moreno, il brasiliano Rosa e Petrelli.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Il 4-3-3 sarà il modulo di partenza sia per il Milan allenato da Federico Giunti, sia per la Juventus guidata in panchina da Francesco Baldini. E’ terminato 4-3 per la Juventus l’emozionante match d’andata tra le due compagini, bianconeri vincenti con un gol di Markovic al 93’. Così come lo sono stati nell’ultimo precedente di campionato in casa del Milan, 0-1 il 18 novembre 2017 grazie a una rete di Pjaca, in campo per recuperare dopo l’infortunio subito in prima squadra.



