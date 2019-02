Diretta Perugia Modena/ Streaming video Rai: Sir Safety favorita contro l’Azimut? (Coppa Italia volley)

Perugia Modena, in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), è la prima semifinale della Coppa Italia di volley maschile 2019 che apre la Final Four di questo appuntamento, sempre fra i più attesi della stagione della pallavolo italiana. Tifosi e appassionati aspettano con ansia le ore 15.30 di oggi pomeriggio, sabato 9 febbraio 2019, perché Perugia Modena è una partita di cartello: d’altronde per queste Final Four di Coppa Italia si sono qualificate le quattro squadre più quotate, dunque fra oggi e domani ci attendono sfide stellari a Bologna, con in palio un trofeo sempre molto ambito ma che presenta tutte le incognite di una manifestazione che in 24 ore o poco più richiede di vincere due partite contro avversarie fortissime. Perugia Modena è un’apertura coi fiocchi: Lorenzo Bernardi contro Julio Velasco in panchina, ad esempio, oppure la sfida di Ivan Zaytsev al suo passato, sono tutti temi di grande fascino, se già non bastasse l’importanza della posta in palio oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Perugia Modena in diretta tv sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana e naturalmente ci farà vivere anche tutte le emozioni della Final Four di Coppa Italia. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questo pomeriggio non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire Perugia Modena. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

Perugia Modena sarà dunque una sfida di lusso come prima semifinale della Coppa Italia di volley, ma va detto che sulla carta si può certamente considerare favorita la Sir Safety Conad Perugia rispetto alla Azimut Leo Shoes Modena. La classifica del campionato infatti ci dice che Perugia guida con 51 punti, mentre Modena è quarta a quota 42 punti. Livello sempre altissimo e in una gara secca tutto è possibile, ma senz’altro finora Perugia ha dimostrato di avere qualcosa in più e soprattutto ha vinto entrambi i confronti con Modena. All’andata fu un successo per 3-1 a novembre in casa di Perugia, ma molto più significativa è naturalmente la partita di ritorno perché (scherzi del calendario) a Modena le due squadre si sono affrontate appena sei giorni fa e pure in questa occasione Perugia si è imposta per 1-3, nonostante il fattore campo avverso. Guai però se gli umbri si rilassassero: in una gara secca sarebbe un errore mortale, di cui Modena sarebbe ben felice di approfittare.



