Diretta Sassuolo Inter Primavera/ Streaming video e tv: le mosse di Morrone per tornare a vincere

Sassuolo Inter Primavera, diretta dall’arbitro Fabio Pirrotta, sabato 9 febbraio 2019 alle ore 11.00, sarà una delle sfide della diciottesima giornata del campionato Primavera 1. Cinque sconfitte nelle ultime sei partite disputate in campionato hanno risucchiato il Sassuolo nella zona calda della classifica, ultimo ko in casa del Chievo. Momento difficile per i neroverdi, mentre l’Inter in campionato è reduce dal successo contro il Cagliari in trasferta, ma in Coppa ha dovuto lasciar strada alla Fiorentina. I nerazzurri sono ora quinti in classifica, lontani quattro punti dai viola quarti, ma a +4 dalla Juventus sesta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Sassuolo Inter Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva, visibile in chiaro per tutti gli appassionati, sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni del match: Sassuolo schierato con Turati tra i pali, Mastrippolito in posizione di terzino destro e Merli in posizione di terzino destro, mentre i due centrali difensivi saranno Perazzolo e Pilati. Viero, Romeo e Amhetaj giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre i titolari nel tridente offensivo neroverde saranno Raspadori, Aurelio e Manzari. Risponderà l’Inter con il serbo Dekic in porta e una difesa a quattro schierata da destra a sinistra rispettivamente con Zappa, Nolan, Rizzo e Colombini. A centrocampo spazio a Gavioli, Pompetti e Schiro, in attacco partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo Adorante, Burgio e Merola.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Il 4-3-3 sarà il modulo di partenza sia per il Sassuolo allenato da Stefano Morrone, sia per l’Inter guidata in panchina da Armando Madonna. E’ terminato 2-2 il match d’andata di questo campionato, doppietta di Raspadori per gli emiliani dopo il vantaggio di Salcedo Mora e il pari in extremis di Mulattieri per i nerazzurri. L’Inter ha vinto 5-0 l’ultimo precedente interno contro il Sassuolo il 12 maggio 2018 con doppietta di Zaniolo e reti di Adorante, Colidio e D’Amico.



