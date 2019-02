Diretta Scozia Irlanda/ Streaming video e tv: i padroni di casa alla caccia del bis (rugby 6 Nazioni 2019)

Scozia Irlanda, diretta dall’arbitro francese Romain Poite, si gioca alle ore 15.15 italiane (le 14.15 locali) di oggi pomeriggio, sabato 9 febbraio, per la seconda giornata del 6 Nazioni 2019 di rugby. L’appuntamento sarà allo stadio Murrayfield di Edimburgo, la storica casa del rugby scozzese. La posta in palio sarà già molto importante: Scozia Irlanda infatti vedrà i padroni di casa alla ricerca del bis, sfruttando il doppio turno casalingo in apertura del 6 Nazioni, anche se vincere contro l’Irlanda sarà senza dubbio più complicato che farlo contro l’Italia, come era successo sabato scorso. D’altro canto l’Irlanda non può più permettersi passi falsi: i verdi (che nel rugby rappresentano sia l’Eire sia l’Ulster) hanno infatti perso in casa al debutto contro l’Inghilterra e se vorranno difendere fino in fondo il titolo conquistato l’anno scorso dovranno necessariamente vincere in Scozia, perché una seconda sconfitta vorrebbe naturalmente dire che le speranze finirebbero già alla seconda giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SCOZIA IRLANDA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Scozia Irlanda in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @RBSSei.

RISULTATI E PRECEDENTI

Scozia Irlanda sarà dunque già una partita di importanza decisiva nel cammino delle due Nazionali nel 6 Nazioni 2019 di rugby. La Scozia in questi ultimi anni ha mostrato evidenti segnali di miglioramento, non gioca più solo per evitare l’ultimo posto insieme all’Italia, ma l’ultimo successo risale all’ormai lontanissimo 1999 (era l’ultima edizione dell’allora Cinque Nazioni) e dunque ci sarebbe ancora un gradino da salire per provare a lottare per la conquista del titolo. Arrivasse una vittoria contro l’Irlanda, si potrebbe davvero pensare in grande. Logicamente per gli ospiti va fatto il discorso opposto: hanno vinto tre degli ultimi cinque 6 Nazioni, l’anno scorso pure facendo il Grande Slam (cioè vincendo tutte le partite) e salendo al secondo posto del ranking mondiale battendo pure gli All Blacks, eppure la sconfitta di settimana scorsa a Dublino contro l’Inghilterra li mette già con le spalle al muro, perché non saranno permessi altri passi falsi se l’Irlanda vorrà provare a difendere il titolo, altrimenti la priorità passerà già alla Coppa del Mondo, in programma in autunno.



