Diretta Sudtirol Fermana/ Streaming video e tv: quote, gli altoatesini sono favoriti (Serie C)

Sudtirol Fermana sarà diretta dal signor Clerico, si gioca al Druso alle ore 14:30 di sabato 9 febbraio ed è valida per la venticinquesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019. Siamo nel girone B, che vede il Pordenone in fuga solitaria ma anche una bella lotta per le posizioni di rincalzo: ci crede anche la Fermana, che ha visitato anche il terzetto di testa ma, dopo aver perso a Ravenna, è stato raggiunto dal Monza al quinto posto e deve leggermente ricostruire il suo campionato, anche perchè il ko del Benelli è arrivato al culmine di un trittico di partite senza vittorie. Il Sudtirol invece aveva deluso all’inizio della stagione, ma pare essersi ripreso: imbattuto da quattro giornate, ha vinto le ultime due trasferte e grazie al 4-2 di Bergamo contro l’Albinoleffe si è portato ad un solo punto dalla coppia Monza-Fermana, con la possibilità addirittura di occupare una delle prime quattro posizioni del girone e confermare quanto di buono aveva fatto vedere nel 2017-2018. Intanto noi, mentre aspettiamo che la diretta di Sudtirol Fermana prenda il via, possiamo analizzare in maniera più approfondita in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Druso, leggendo le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sudtirol Fermana: infatti, come ben sappiamo, la stagione della terza divisione del calcio italiano è esclusiva (salvo rari casi) del portale elevensports.it, che per il quinto anno consecutivo mette a disposizione l’intera gamma delle partite di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. Usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete dunque seguire questa sfida abbonandovi al servizio, oppure acquistando il singolo evento ad un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL FERMANA

Per Sudtirol Fermana ci aspettiamo che Paolo Zanetti confermi gran parte dell’undici che ha vinto all’Atleti Azzurri d’Italia: avendo segnato tre dei quattro gol, Mazzocchi e Niccolò Romero potrebbero iniziare la partita come attaccanti, sostituendo Turchetta e De Cenco. A centrocampo Tait e Fabbri saranno ancora i due cursori esterni, Tommaso Morosini il centrale di riferimento con compiti di regia mentre le due mezzali saranno capitan Fink e De Rose, che viaggiano verso la conferma. Della Giovanna, reduce dal primo gol in campionato, sarà uno dei tre difensori schierati davanti a Nardi: Casale e Vinetot completeranno il reparto. La Fermana di Flavio Destro giocherà con un modulo speculare: davanti a Marcantognini agiranno Sarzi Puttini, Soprano e Scrosta con Iotti e Sperotto a rappresentare gli esterni che dovranno preoccuparsi anche della fase difensiva, aiutati in questo dalle mezzal Misin e Urbinati – che, diffidato, potrebbe lasciare il posto a Lamine Fofana. Il playmaker arretrato sarà Maurizi; nel tandem offensivo attenzione a Malcore, che potrebbe affiancare Lupoli prendendo così la maglia che sabato è stata di Zerbo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per un pronostico su Sudtirol Fermana sono state fornite anche dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita è quella di casa, la cui vittoria regolata dal segno 1 vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 2,15 volte quello che avrete messo sul piatto. Già con l’ipotesi del pareggio – segno X – la quota aumenta fino a 3,05 la puntata; con questo bookmaker il segno 2, eventualità per il successo esterno dei marchigiani, la vincita equivale a 3,45 volte quello che deciderete di investire.



