Diretta Teramo Rimini/ Streaming video e tv: in palio punti pesanti per la salvezza (Serie C)

Teramo Rimini, partita che verrà diretta dal signor Monaldi, è una di quelle che rientrano nel quadro della venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019: squadre in campo alle ore 18:30 di sabato 9 dicembre presso lo stadio Bonolis, dove la sfida è decisamente delicata per la corsa ad evitare i playout. I romagnoli la iniziano con un vantaggio di tre punti, anche su Fano e Renate: la concorrenza è ampia e al momento gli abruzzesi sarebbero direttamente salvi solo per una classifica avulsa ancora incompleta. Si tratta insomma di vincere quasi senza discussioni: un discorso che per il Teramo sta iniziando a farsi complicato visto che c’è un solo successo nelle ultime se, due nelle ultime 15 e un solo punto nelle ultime quattro, con due sconfitte consecutive in casa (l’ultima contro la Feralpisalò). Un quadro piuttosto preoccupante, ma anche quello del Rimini non è ottimale: certo nelle ultime tre gare sono arrivati 5 punti con tanto di clamoroso successo a Pordenone, ma i pareggi interni contro Vicenza e Giana hanno confermato le difficoltà nell’andare a segno (appena tre gol nelle ultime sette partite). Vedremo dunque se, nella diretta di Teramo Rimini, una delle due squadre sarà in grado di sbloccarsi; intanto possiamo andare a leggere le probabili formazioni di questa partita, aspettandone il calcio d’inizio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Teramo Rimini: infatti, come ben sappiamo, la stagione della terza divisione del calcio italiano è esclusiva (salvo rari casi) del portale elevensports.it, che per il quinto anno consecutivo mette a disposizione l’intera gamma delle partite di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. Usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete dunque seguire questa sfida abbonandovi al servizio, oppure acquistando il singolo evento ad un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO RIMINI

E’ difficile ipotizzare le scelte dei due allenatori per Teramo Rimini: gli abruzzesi dovrebbero essere in campo con il 3-5-2, Michal Lewandowski protetto da Piacentini, Caidi e Polak mentre i due esterni di centrocampo potrebbero essere Ventola e Cappa. Agenore Maurizi potrebbe eventualmente modificare i tre centrali: Prioetti e Spighi se la giocano con Persia, Giorgi e De Grazia e dunque due degli ultimi tre dovrebbero rimanere fuori. Rischiano anche Infantino e Zecca, che hanno iniziato la partita di sabato scorso: dalla panchina scalpitano Barbuti e Sparacello, che oggi potrebbero essere favoriti. Il Rimini, affidato a Marco Martini dopo l’esonero di Leonardo Acori, utilizzerà lo stesso modulo: Giacomo Nava in porta, linea difensiva con Ferrani, Valerio Nava e Venturini, Montanari schierato in cabina di regia con il supporto di Alimi e Palma che saranno le due mezzali. Simoncelli e Guiebre dovrebbero essere confermati sulle corsie; davanti attenzione a Buonaventura, che spera di tornare titolare prendendo il posto di uno tra Cicarevic e Volpe.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Teramo Rimini diamo il quadro di quanto ci dicono le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: la squadra abruzzese parte con un valore di 2,30 volte la somma messa sul piatto (segno 1 per la sua vittoria) mentre sul successo esterno dei romagnoli, per il quale dovrete giocare il segno 2, gravita una quota di 3,20 volte la puntata. Con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a un valore di 3,00 volte quanto investito.



