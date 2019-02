Diretta Trento Civitanova/ Streaming video Rai: sfida incertissima fra Itas e Lube (Coppa Italia volley)

Trento Civitanova, in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), è la seconda semifinale della Coppa Italia di volley maschile 2019 che nella Final Four, appuntamento sempre fra i più attesi della stagione della pallavolo italiana, vede sfidarsi proprio le quattro squadre più forti del nostro movimento pallavolistico. Tifosi e appassionati dunque aspettano con ansia le ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 9 febbraio 2019, quando è in programma Trento Civitanova, sfida ricca di fascino, di precedenti con esiti contrastanti e difficile da pronosticare, dal momento che in campionato Itas e Lube sono separate da appena tre punti e hanno ottenuto lo stesso numero di vittorie. Dunque, come sempre, Trento Civitanova sarà una partita aperta a ogni possibile esito, nella quale i dettagli e magari un singolo pallone potrebbero fare la differenza. Ci attende uno spettacolo da non perdere, come d’altronde in tutta questa Final Four bolognese di Coppa Italia, che si annuncia davvero stellare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Trento Civitanova in diretta tv sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana e naturalmente ci farà vivere anche tutte le emozioni della Final Four di Coppa Italia. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questo pomeriggio non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire Trento Civitanova. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

Trento Civitanova sarà dunque una sfida apertissima come seconda semifinale della Coppa Italia di volley, basta dare un breve sguardo ai tre precedenti più recenti tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova per capire che nulla sarà deciso in partenza. Sorridono alla Lube i due precedenti in campionato, perché Civitanova ha vinto sia all’andata con un 3-2 casalingo a novembre e poi anche al ritorno, con un significativo 1-3 inflitto a Trento a casa sua appena tre settimane fa. Nel frattempo però Trento e Civitanova si sono contese anche il titolo del Mondiale per Club in una finale tutta italiana e all’inizio di dicembre in Polonia fu l’Itas ad imporsi con il punteggio di 3-1. La squadra di Angelo Lorenzetti dunque potrebbe avere un piccolo vantaggio sotto forma di tranquillità per un titolo già messo in bacheca, mentre Civitanova ha il tabù delle finali perse – ma questo significa anche che i marchigiani in semifinale non sbagliano praticamente mai, dunque per oggi questo potrebbe essere un piccolo vantaggio per la Lube.



