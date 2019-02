Diretta Vicenza Pordenone/ Streaming video e tv: la capolista alla prova del LaneRossi (Serie C)

Vicenza Pordenone, che sarà diretta dal signor Vigile, è valida per la venticinquesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019: siamo nel girone B e si gioca alle ore 16:30 di sabato 9 febbraio. La capolista viaggia con il vento in poppa e, dopo aver rifilato due gol all’Imolese che era una delle principali inseguitrici, si è rafforzata l’opinione comune che solo i ramarri possano perdere questo campionato, e dunque si debbano accontentare dei playoff. Attilio Tesser e la sua banda viaggiano spediti verso la promozione diretta, ma oggi affrontano un test importante: il Vicenza è squadra da sottovalutare, che ha passato momenti poco brillanti ma a oggi sarebbe certa di giocare i playoff. Il LaneRossi arriva dal convincente successo di Pesaro, che l’ha spinto al nono posto: vedremo come andranno oggi le cose nella diretta di una Vicenza Pordenone che potrebbe essere meno scontata del previsto, intanto mentre aspettiamo che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco possiamo analizzare le possibili scelte dei due allenatori valutando nel dettaglio le probabili formazioni attese al Romeo Menti.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PORDENONE

In Vicenza Pordenone Michele Serena dovrebbe confermare il suo LaneRossi con l’albero di Natale: Rachid Arma, ex di giornata, sarà il vertice di una squadra che avrà in Guerra e Giacomelli i due trequartisti a supporto e pronti a formare un vero e proprio tridente. Alle loro spalle avremo Zonta nel ruolo di playmaker, con Nicolò Bianchi e Cinelli che dovrebbero essere favoriti per agire ai suoi lati; in difesa Davide Bianchi e Martin saranno i terzini, Pasini e Mantovani agiranno come centrali del reparto a protezione del portiere Grandi. Tesser non dovrebbe cambiare il suo Pordenone: insieme a Candellone gioca Ciurria che è favorito su Magnaghi, poi il solito Berrettoni come regista a fare anche da collante con un centrocampo nel quale Burrai agisce da riferimento principale della manovra, con Misuraca e Gavazzi che gli sfilano a lato nel ruolo di interni. Capitan Stefani comanda la difesa in coppia con Barison, Semenzato e De Agostini (5 gol in campionato) si allargano mentre il portiere sarà Bindi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Vicenza Pordenone indicano nella capolista la favorita in una partita decisamente equilibrata: sono vicinissime le quote poste sul segno 1 (2,75) e il segno 2 (2,60) che identificano rispettivamente la vittoria interna e il successo esterno. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, è l’ipotesi che paga di più: con questo bookmaker il vostro guadagno corrisponderebbe infatti a 2,95 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.



