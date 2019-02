INFORTUNIO MARIO RUI/ Fiorentina-Napoli: il terzino getta la spugna dopo 6′, lungo stop in vista?

Infortunio per Mario Rui in Fiorentina-Napoli, la partita in corso di svolgimento in questi minuti allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il terzino sinistro si è visto costretto a gettare la spugna dopo soli 6 minuti di gioco a causa di un problema muscolare alla coscia destra. A differenza di altre occasioni, in cui si vedono molti calciatori nell’atto di stringere i denti per provare a vedere di restare in campo il più possibile, questa volta il difensore portoghese ha richiamato immediatamente la panchina chiedendo la sostituzione, a conferma del fatto che il problema riscontrato dal laterale di sinistra della formazione di Carlo Ancelotti era di una gravità tale da pregiudicargli il resto dell’incontro. Al suo posto è subentrato l’ex titolare di quella fascia, quel Faouzi Ghoulam rimpianto a lungo proprio dalla tifoseria partenopea.

INFORTUNIO MARIO RUI, FIORENTINA NAPOLI

Ma qual è la portata dell’infortunio che ha interessato Mario Rui costringendolo a chiedere il cambio dopo soli 6 minuti di gioco dall’inizio di Fiorentina-Napoli? Se come sembra si è trattato di un problema di natura muscolare che ha interessato la coscia destra, è lecito attendersi uno stop di almeno un paio di settimane. Molto ovviamente dipenderà dal grado di un eventuale strappo o stiramento che sarà valutato con ogni probabilità nelle prossime ore con degli esami strumentali. Si tratta in ogni caso di una questione di importanza non secondaria per il Napoli: Ancelotti in quel ruolo può infatti disporre di un solo ricambio “naturale”, appunto Ghoulam. L’algerino, però, dopo l’infortunio ha faticato a tornare sui suoi migliori livelli: che l’infortunio di Mario Rui si trasformi in un’opportunità per ritrovarlo?

