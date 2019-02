Probabili formazioni/ Fiorentina Napoli: quote, Pioli senza Milenkovic e Benassi (Serie A 23^ giornata)

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Fiorentina Napoli: la partita dello stadio Artemio Franchi si gioca alle ore 18:00 di sabato 9 febbraio ed è dunque il terzo anticipo della 23^ giornata in Serie A 2018-2019, un turno iniziato eccezionalmente di giovedì. Per i partenopei continua l’inseguimento alla Juventus: domenica sono stati recuperati due punti ma il divario rimane di 9 lunghezze, impresa titanica ma certamente ancora possibile e, soprattutto, con la possibilità di viverla in maggiore serenità avendo staccato l’Inter. La Fiorentina è in piena bagarre per l’Europa League: sono tante le squadre in corsa per l’obiettivo e i viola sono tra le formazioni che hanno sicuramente più qualità, ma devono iniziare a essere più continui e soprattutto a centrare risultati in trasferta, dove fino a questo momento hanno vinto soltanto due volte. Aspettando il calcio d’inizio della partita, noi possiamo andare a valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Fiorentina Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Fiorentina Napoli avete a disposizione le quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i partenopei sono favoriti, con un valore di 1,87 volte la puntata sul segno 2 mentre il segno 1, che è quello da giocare per la vittoria interna dei viola, vi farebbe guadagnare una cifra pari a 4,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita di 3,65 volte la posta in gioco.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

LE SCELTE DI PIOLI

Doppia tegola per Stefano Pioli, che deve affrontare Fiorentina Napoli senza gli squalificati Milenkovic e Benassi: il difensore serbo sarà “naturalmente” sostituito da Laurini che giocherà terzino destro, a centrocampo invece verso la conferma Edmilson Fernandes che affiancherà Veretout, con Gerson che a questo punto è quasi certo della maglia sul centrodestra. A completare il reparto arretrato davanti a Lafont saranno German Pezzella e Ceccherini, visto che Vitor Hugo è infortunato; a sinistra conferma per Biraghi, mentre i grandi dubbi del tecnico emiliano riguardano soprattutto l’attacco. Il tridente offensivo potrebbe prevedere lo spostamento a sinistra di Muriel, come nelle prime uscite del colombiano, oppure l’ex del Siviglia come prima punta: in questo caso a fare le spese della scelta di Pioli sarebbe nuovamente Giovanni Simeone, in crisi realizzativa e partito dalla panchina anche domenica scorsa (un anno fa timbrò contro il Napoli una splendida tripletta in una partita diventata ormai “classica”). Se così fosse, Mirallas giocherebbe come esterno di sinistra; naturalmente confermatissimo Federico Chiesa, che da tempo è uno dei grandi sogni di calciomercato del Napoli e la prossima estate potrebbe partire per una big.

I DUBBI DI ANCELOTTI

A Napoli è finita l’era Hamsik: il centrocampista slovacco viene sostituito di fatto da Fabian Ruiz, che dovrebbe prendersi il posto di playmaker (al fianco di Allan) scalando dalla corsia sinistra dove a questo punto diventa titolare fisso Zielinski. Questo ovviamente al netto di esperimenti che Carlo Ancelotti ha sempre fatto nel corso della stagione; davanti restano confermati Milik e Lorenzo Insigne, a destra giocherà Callejon a meno che l’allenatore partenopeo non decida di dare fiducia a Verdi, che ha segnato il rigore contro la Sampdoria tornando al gol in campionato. Sono tante le soluzioni che il Napoli può garantire nella sua zona mediana, anche confermando il 4-4-2 come modulo di partenza; in difesa Malcuit è in ballottaggio con Hysaj che alla fine è rimasto in squadra, allo stesso modo fa Ghoulam a sinistra nei confronti di un Mario Rui che appare favorito. Da verificare invece le condizioni di Raul Albiol: se starà bene lo spagnolo affiancherà Koulibaly, altrimenti spazio a Nikola Maksimovic come secondo centrale a protezione di Meret, che dovrebbe essere confermato tra i pali anche se nemmeno di questo si può essere del tutto sicuri.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Ger. Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Gerson, Veretout, E. Fernandes; F. Chiesa, G. Simeone, Muriel

A disposizione: Terracciano, Hancko, B. Dabo, Norgaard, Mirallas, Graciar, Vlahovic, Pjaca

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: Milenkovic, Benassi

Indisponibili: Vitor Hugo

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, L. Insigne

A disposizione: Ospina, Karnezis, Hysaj, Ni. Maksimovic, Luperto, Ghoulam, Ounas, A. Diawara, Verdi, Mertens

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: –

Indisponibili: Chiriches



© RIPRODUZIONE RISERVATA