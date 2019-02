Probabili formazioni Serie A/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori (23^ giornata)

Eccoci ad un nuovo appuntamento con le probabili formazioni di Serie A: siamo nella 23^ giornata, e per questo quarto turno del girone di ritorno ci ha consegnato un calendario quantomeno anomalo. Sono già state giocate due partite, giovedì e venerdì; questo riduce a due gli anticipi del sabato e sarà confermato il format con le sei gare della domenica, ma questa volta senza Monday Night. Nelle righe che seguono proveremo a individuare le mosse, i dubbi, le scelte e i ballottaggi che riguardano ogni singola partita, le decisioni degli allenatori per affrontare gare delicate per le varie situazioni di classifica. Andiamo dunque in ordine cronologico analizzando sfida per sfida con le probabili formazioni di Serie A.

FIORENTINA NAPOLI (sabato ore 18:00)

Tegola per Stefano Pioli che deve rinunciare a Milenkovic e Benassi: Laurini terzino destro con Ceccherini al centro (è fuori anche Vitor Hugo), sulle mezzali Edmilson Fernandes e Gerson mentre davanti il dubbio è tra Mirallas e Giovanni Simeone. Nel Napoli, al netto della situazione legata ad Hamsik, Fabian Ruiz torna dalla squalifica e dovrebbe essere lui ad agire in cabina di regia con Allan al suo fianco, il nuovo capitano Lorenzo Insigne dovrebbe fare coppia con Milik che, ancora una volta, è destinato a vincere il ballottaggio con Mertens.

PARMA INTER (sabato ore 20:30)

Reduce dal 3-3 di Torino, Roberto D’Aversa è intenzionato a non cambiare: se così fosse vedremmo ancora Gervinho e Biabiany in accompagnamento a Inglese, che è a soli due gol da un’altra doppia cifra in Serie A. A centrocampo Scozzarella favorito su Stulac per agire come playmaker, nell’Inter bisogna sopperire all’assenza di Politano e dovrebbe essere Candreva a venire confermato a destra, con Joao Mario in vantaggio su Nainggolan per la trequarti e Icardi che va a caccia di un gol che gli manca da tempo. A destra giocherà Cédric Soares, in vantaggio su D’Ambrosio.

BOLOGNA GENOA (domenica ore 12:30)

Sfida delicata per la salvezza: Mihajlovic vuole ripetere la vittoria di San Siro e si affida ancora al 4-3-3, con Orsolini ancora titolare nel tridente. A centrocampo Pulgar viene accompagnato da Andrea Poli e Soriano, in difesa tornano Helander e Mattiello ma solo il primo potrebbe essere titolare, come sempre in coppia con Danilo al centro del reparto. Genoa senza Cristian Romero: stringe al centro Criscito che rappresenta una soluzione preferita rispetto a Gunter, a sinistra giocherà il nuovo arrivato Giuseppe Pezzella mentre davanti ovviamente si punta sui soliti noti Kouame e Sanabria.

ATALANTA SPAL (domenica ore 15:00)

Gian Piero Gasperini potrebbe operare due cambi rispetto alla vittoria di Cagliari: Mancini in difesa al posto di Djimsiti, Ilicic che tornerebbe titolare in luogo di Pasalic sulla trequarti. Per il resto giocano gli stessi, occhio alle corsie con un Hateboer attaccante aggiunto e Castagne che sta trovando la forma migliore. Nella Spal sono gli ex ad essere sugli scudi: Petagna all’andata fece doppietta, Paloschi può “vendicarsi” di un Gasperini che lo ha praticamente fatto fuori subito dal progetto, Kurtic ha il fiuto del gol e potrebbe rappresentare un pericolo concreto per la Dea.

SAMPDORIA FROSINONE (domenica ore 15:00)

Potrebbe arrivare la prima da titolare per Gabbiadini che si gioca il posto con Defrel, possibile anche l’esordio in Serie A per Junior Tavares che sarebbe il terzino sinistro mentre a centrocampo torna Praet, che affiancherà Ekdal e Linetty nella consueta mediana a tre di Marco Giampaolo. Il Frosinone gioca con il solito 3-5-2 ma deve far fronte agli infortuni: Ghiglione verso il forfait e dunque spazio a Zampano sulla destra, Beghetto sull’altra corsia e conferma per Viviani in cabina di regia, davanti Trotta potrebbe spuntarla su Pinamonti per affiancare Ciano ma la lotta è serrata.

TORINO UDINESE (domenica ore 15:00)

Problemi per Walter Mazzarri che deve rinunciare a Nkoulou e Zaza: torna titolare Djidji in difesa (con Moretti e Izzo), davanti invece ci sarà spazio per Iago Falque che non ha giocato domenica scorsa. Anche Meité dovrebbe tornare dal primo minuto, mentre Baselli se la deve giocare con Ansaldi; nell’Udinese sempre favorito Okaka su Lasagna con De Paul a supporto, in mezzo agiscono come di consueto Behrami e Fofana insieme a Mandragora, il nuovo arrivato De Maio dovrebbe essere titolare nella difesa completata da Troost-Ekong e Nuytinck.

SASSUOLO JUVENTUS (domenica ore 18:00)

Fuori Duncan e Magnanelli nel Sassuolo: si rivede allora Bourabia, che andrà a giocare sulla destra del regista Sensi mentre Locatelli avrà il posto confermato come mezzala. Fiducia ad un Djuricic sempre più in crescita, con Lirola e Rogério a occupare le corsie laterali; Babacar la prima punta. Juventus che dovrebbe ripartire da Szczesny in porta e Dybala davanti: Massimiliano Allegri torna a puntare sul 4-3-1-2 con la Joya alle spalle di Mandzukic e Cristiano Ronaldo, i problemi sono in difesa dove Caceres e Rugani saranno inevitabilmente confermati al centro, con Cancelo e Alex Sandro terzini.

MILAN CAGLIARI (domenica ore 20:30)

Due allenatori che tendono a cambiare poco: non lo farà Gennaro Gattuso che conferma Piatek tra Suso e Calhanoglu, Paquetà come mezzala sinistra ma anche Calabria da terzino destro, in una difesa in cui Musacchio e Alessio Romagnoli sono gli unici centrali arruolabili. Rolando Maran ritrova Barella dopo la squalifica: con lui il centrocampo è fatto, Cigarini in regia e uno tra Padoin e Deiola da mezzala destra, con l’ex di Juventus e Atalanta che potrebbe giocare terzino sinistro dove, eventualmente, si gioca la maglia con il nuovo arrivato Luca Pellegrini.



