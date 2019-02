Probabili formazioni Serie B/ Scelte, dubbi e moduli degli allenatori per le partite (23^ giornata)

La Serie B vive in questo weekend la sua 23^ giornata. Scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni di Serie B in questo nuovo turno del campionato cadetto cominciato già ieri con il primo anticipo e che ci terrà compagnia ancora oggi, sabato 9 febbraio, e poi con altre partite domani ed infine con l’ultimo posticipo lunedì 11 febbraio.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA SPEZIA

Oggi allo stadio Piercesare Tombolato, mister Roberto Venturato dovrebbe proporre il Cittadella con il modulo 4-3-1-2: Paleari fra i pali; Benedetti, Camigliano, Adorni e Cancellotti nella difesa a quattro; potenziali titolari in mediana Settembrini, Pasa e Branca, mentre ci aspettiamo Schenetti trequartista in appoggio ai due attaccanti Moncini e Finotto. Quanto alla probabile formazione dello Spezia, Pasquale Marino dovrebbe proporre il 4-3-3: Lamanna in porta; De Col, Terzi, Ligi ed Augello davanti a lui nella difesa a quattro; a centrocampo i titolari dovrebbero essere Bartolomei, Mora e Ricci, così come Galabinov, Okereke e Bidaoui nel tridente d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PADOVA

La Cremonese padrona di casa allo stadio Giovanni Zini dovrebbe scendere in campo proponendo il modulo 4-4-2: Ravaglia in porta; retroguardia a quattro con Mogos, Claiton, Terranova e Migliore, mentre a centrocampo ci attendiamo da destra a sinistra Boultam, Soddimo, Arini e Strefezza; infine in attacco la coppia dal primo minuto dovrebbe vedere in campo Strizzolo e Piccolo. A queste mosse di Massimo Rastelli, Pierpaolo Bisoli con il suo Padova dovrebbe rispondere con il 5-3-2: estremo difensore Minelli; possibili titolari nella difesa a cinque Morganella, Cherubin, Andelkovic, Trevisan e Longhi; a centrocampo invece ci attendiamo Broh, Calvano e Lollo, mentre Bonazzoli e Mbakogu dovrebbero essere i due attaccanti patavini titolari.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PALERMO

Allo stadio Renato Curi va in scena un match di grande importanza. Il Perugia di Alessandro Nesta dovrebbe presentarsi in campo con il modulo 4-3-1-2: Gabriel estremo difensore; davanti a lui una difesa a quattro con Cremonesi, Gyomber, El Yamiq e Felicioli; a centrocampo invece i titolari dovrebbero essere Michael, Bianco e Dragomir; infine l’attacco, con Verre trequartista alle spalle di Vido e Sadiq. La replica di un Palermo in difficoltà dovrebbe invece concretizzarsi nel 4-3-2-1: in porta Brignoli; Rispoli, Bellusci, Szyminski e Salvi davanti a lui per comporre la difesa a quattro; a centrocampo invece Haas, Jajalo e Chochev sono i potenziali titolari, come Falletti e Trajkovski sulla trequarti alle spalle della prima punta Puscas.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CARPI

La capolista Brescia vuole continuare a volare e mister Eugenio Corini dovrebbe schierare i suoi ragazzi secondo il modulo 4-3-1-2: Alfonso in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Sabelli, Romagnoli, Cistana e Mateju; a centrocampo invece ci attendiamo il terzetto composto da Bisoli, Tonali e Dessena, mentre in avanti il trequartista Spalek agirà a supporto del fenomenale tandem Torregrossa-Donnarumma. Quanto invece alla probabile formazione del Carpi, Fabrizio Castori dovrebbe proporre il modulo 3-5-2 con Colombi fra i pali, protetto dalla retroguardia a tre con Poli, Pezzi e Jelenic; il centrocampo a cinque potrebbe invece proporre da destra a sinistra Pachonik, Sabbione, Vitale, Coulibaly e Di Noia; infine il possibile tandem d’attacco formato da Marsura e Mokulu.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO COSENZA

Livorno Cosenza sarà un delicato scontro salvezza: i padroni di casa del Livorno di Roberto Breda si dovrebbero schierare secondo il 3-4-1-2: Mazzoni in porta; davanti a lui difesa a tre con Di Gennaro, Gonnelli e Bogdan, mentre a centrocampo i titolari dovrebbero essere Valiani, Agazzi, Luci e Gasbaro; infine in attacco Diamanti trequartista alle spalle di Murilo e Giannetti. Dall’altra parte, mister Piero Braglia dovrebbe schierare il suo Cosenza con un modulo meno frequente, il 4-1-4-1: Perina fra i pali; nella difesa a quattro dovremmo vedere Bittante, Idda, Dermaku e Legittimo; Palmiero sarà il regista basso alle spalle di Embalo, Bruccini, Sciaudone e Baez, che giocheranno qualche metro più avanti, anche a supporto dell’unico centravanti Tutino.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA PESCARA

Allo stadio Zaccheria domenica pomeriggio i padroni di casa del Foggia dovrebbero scendere in campo proponendo un offensivo 3-4-3: in porta Leali; difesa a tre con Martinelli, Ranieri e Billong; a centrocampo disegniamo il quartetto con Ngawa, Agnelli, Greco e Kragl; infine il tridente d’attacco con probabili titolari Galano, Iemmello e Busellato. Quanto alla probabile formazione del Pescara, ecco che pure Giuseppe Pillon dovrebbe schierare un modulo offensivo, il 4-3-3: Fiorillo fra i pali; nella difesa a quattro Ciofani, Campagnaro, Scognamiglio e Balzano; a centrocampo possibile terzetto con Memushaj, Kanoute e Brugman, mentre il tridente d’attacco dovrebbe vedere in campo Marras, Mancuso e Capone.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CROTONE

Domenica sera allo stadio Bentegodi, il Verona di Fabio Grosso potrebbe scendere in campo con il 4-3-3: estremo difensore Silvestri; retroguardia a quattro con Emperuer, Dawidowicz, Bianchetti e Vitale; nel centrocampo a tre possibili titolari Danzi, Colombatto e Zaccagni, infine il tridente dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Lee, Di Carmine e Di Gaudio. Dall’altra parte, il Crotone di Giovanni Stroppa dovrebbe proporre il 5-3-2: Cordaz in porta; folta difesa a cinque che dovrebbe vedere Sampirisi, Spolli, Vaisanen, Golemic e Firenze da destra a sinistra; a centrocampo Zanellato, Barberis e Rohden; infine la coppia d’attacco formata presumibilmente da Pettinari e Simy.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA LECCE

Parliamo infine anche del posticipo che lunedì sera chiuderà la giornata di Serie B. Walter Zenga dovrebbe proporre il Venezia secondo il modulo 3-5-2: Vicario in porta; retroguardia a tre con Modolo, Coppolaro e Garofalo; nel folto centrocampo a cinque invece potremmo vedere da destra a sinistra Bruscagin, Zennaro, Segre, Zampano e Besea; infine nel tandem d’attacco i due titolari potrebbero essere Rossi, Bocalon. Quanto alla probabile formazione del Lecce, ecco che Fabio Liverani potrebbe proporre il seguente 4-3-1-2: Vigorito fra i pali; in difesa Fiamozzi, Lucioni, Bovo e Calderoni; nel terzetto di centrocampo i possibili titolari sono Cosenza, Petriccione e Tachtsidis, mentre in attacco collochiamo Mancosu trequartista alle spalle di Palombi e Tumminello.



© RIPRODUZIONE RISERVATA