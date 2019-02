Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite della 23^ giornata (9-10 febbraio 2019)

Il primo campionato italiano, che pure ha dato il via alla sua 23^ giornata già due giorni fa, torna sotto ai riflettori: è tempo quindi di vedere che cosa ci possono dire i pronostici di Serie A fissati per le partite di questo weekend, di certo molto ricco. Nonostante un calendario dispersivo, vediamo bene che per sabato e domenica il programma è fitto: approfondiamolo prima di esaminare da vicino quote, scommesse e pronostici di Serie A. Ecco che già sabato 9 febbraio avranno luogo due sfide e quindi Fiorentina-Napoli, alle ore 18.00 e Parma-Inter, prevista alle ore 20.30 al Tardini. Più intenso il programma della giornata di domenica, che verrà inaugurato dalla sfida alle ore 12.30 tra Bologna e Genoa. Alle ore 15,00 saranno ben tre le sfide previste quindi Sampdoria-Frosinone, Atalanta-Spal e Torino-Sassuolo, mentre alle ore 18.00 sarà la volta di Sassuolo-Juventus: occhi puntati poi a San Siro dove alle ore 20.30 avrà inizio la partita tra Milan e Cagliari. Andiamo quindi a vedere match per match, che cosa ci possono dire i pronostici di Serie A, fissati per la 23^ giornata.

PRONOSTICO BOLOGNA GENOA

Con l’arrivo di Mihajlovic e il successo conseguito contro l’Inter nella precedente giornata di campionato, non possiamo dare i felsinei come sfavoriti certi nella partita contro i liguri. Anzi la sfida appare oggi più aperta che mai, anche perchè pure la squadra di Prandelli è pronta a parecchie sorprese.

PRONOSTICO ATALANTA SPAL

Gli estensi arrivano alla 23^ giornata di Serie A in un buono stato di forma e con tanti ex pronti a vendicarsi della Dea: eppure rimane l’atalanta la favorita a Bergamo, visto pure i bomber in mano a Gasperini, sempre carichi

PRONOSTICO SAMPDORIA FROSINONE

Benchè i gialloazzurri possano essere un avversario sempre ostico, in questo turno Giampaolo e i suoi non dovrebbero aver grande problemi, specie di fronte al pubblico amico del Marassi.

PRONOSTICO TORINO UDINESE

I granata pur di ritorno dal pareggio con la Spal, incassa il favore del pronostico contro l’Udinese, anche se i friuliani hanno alle spalle un risultato positivo. Va però aggiunto che pure il pareggio potrebbe essere un esito finale auspicabile, visto che così si era chiuso il turno di andata del campionato in corso per questo scontro diretto.

PRONOSTICO SASSUOLO JUVENTUS

Se appare ben difficile non vedere la Vecchia Signora come favorita assoluta, va pure detto che l’uscita dal tabellone della Coppa italia e il pareggio raccolto contro il Parma ci forniscono segnali preoccupanti. I neroverdi, di ritorno da alcuni risultati positivi, sperano quindi nel colpaccio, ma la sfida sarà ben difficile

PRONOSTICO MILAN CAGLIARI

Dopo i risultati trovasti di recente e con gli innesti di mercato, la squadra di Gattuso torna a San Siro da favorita contro i sardi: la sconfitta rimediata dai rossoblu contro l’Atalanta pochi giorni fa poi non aiuta la formazione di Maran nel pronostico.



