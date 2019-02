Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite nella 23^ giornata (9-10 febbraio)

Anche questo weekend si accende il secondo campionato italiano ed è quindi giunto il momento di vedere che cosa potrebbero riservarci i pronostici di Serie B stilati dalla nostra redazione per le partite della 23^ giornata. Prima però di analizzare nel dettaglio le quote, le scommesse e i pronostici di Serie B andiamo a vedere che cosa ci riserva il calendario ufficiale. Ecco infatti che saranno già 4 le partite che avranno luogo sabato: saranno tre le sfide che avranno luogo alle ore 15.00 e quindi Cittadella-Spezia, Cremonese-Padova e Perugia-Palermo, mentre alle ore 18.00 udiremo il fischio d’inizio di Brescia-Carpi. Per la domenica invece ecco che alle ore 15,00 sarà la volta di due incontri e quindi Foggia-Pescara e Livorno-Cosenza: alle ore 21,00 invece è stato previsto il posticipo tra Verona e Crotone. Andiamo quindi a vedere da vicino che cosa potrebbero dirci i pronostici di Serie B per i match della 23^ giornata.

PRONOSTICO CITTADELLA SPEZIA

Nella sfida diretta per i play off promozione il pronostico si annuncia ben aperto: va però detto che se i granata non vantano grandi risultati nell’ultimo turno, miglior stato di forma lo dimostrano i liguri, oggi ospiti.

PRONOSTICO CREMONESE PADOVA

Contro i biancoscudati, fanalino di coda della classifica, la Cremonese potrebbe aver vita facile: va però detto che i grigiorossi sono di ritorno dal brutto KO con lo Spezia, e potrebbero quindi anche fare fatica di fronte al pubblico di casa.

PRONOSTICO PERUGIA PALERMO

Il pari rimediato contro il Foggia pochi giorni fa non è certo sufficiente perché il favore del pronostico vada ai siciliani. La squadra di Stellone appare in profonda crisi e ne potrebbero quindi ampiamente approfittare anche gli umbri, in grande rilancio.

PRONOSTICO BRESCIA CARPI

La leonessa, pure dopo la vittoria conseguita contro il Pescara con il risultato di 5-1 (sufficiente per raggiungere la vetta della classifica), è la favorita d’obbligo oggi al Rigamonti: sarà match difficile per i falconi.

PRONOSTICO FOGGIA PESCARA

Benché i delfini stiano vivendo un leggero momento di flessione, rimangono i favoriti sulla carta nella sfida contro il Foggia. I satanelli però potrebbero davvero rendere difficile una eventuale vittoria.

PRONOSTICO LIVORNO COSENZA

Sfida ai gradini più bassi della classifica: i bruzi potrebbero approfittare della striscia positiva per fare un ulteriore passo in avanti per la salvezza, ma pure i toscani sono più che mai motivati a perseguire tale obbiettivo.

PRONOSTICO VERONA CROTONE

Stando alla classifica sono i gialloblu i favoriti d’obbligo. Va poi aggiungo che gli scaligeri in casa hanno spesso fatto vedere belle cose, mentre gli squali hanno sofferto la lontananza dal pubblico amico: il pronostico è tutto per il Verona.



