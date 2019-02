Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (23^ giornata)

Il primo campionato italiano torna sotto ai riflettori oggi sabato 9 febbraio, eppure sono già due i risultati di Serie A che ci sono arrivati dai campi. Il calendario per questa 23^ giornata di campionato è infatti ben particolare: si è scesi sotto ai riflettori infatti già giovedì sera con l’anticipo tra Lazio e Empoli (1-0) (benché i biancocelesti abbiano giocato appena lunedì contro il Frosinone nel precedente turno). Giusto ieri sera poi ha avuto luogo alle ore 20,30 l’atteso match tra Chievo e Roma (0-3), il cui risultato finale ha davvero movimentato la classifica di campionato. Tornando però ai risultati di Serie A che ci attendono oggi, sabato 9 febbraio per la 23^ giornata di campionato, vediamo che sono solo due le partite messe in calendario per oggi. Si comincerà quindi alle ore 18,00 al Franchi con la sfida tra Fiorentina e Napoli, mentre alle ore 20.30 udiremo il fischio d’inizio allo stadio Ennio Tardini per la partita tra Parma e Inter.

RISULTATI SERIE A: CORSA ALLA CAPOLISTA

In attesa che i risultati di Serie A definiscano nuovamente anche la classifica del primo campionato italiano, vediamo bene che anche nella 23^ giornata è sempre corsa alla capolista Juventus. La Vecchia Signora, che pure ha subito lo stop solo pochi giorni fa, contro il Parma, rimane in saldamente in vetta della prima graduatoria con ben 60 punti. Gli azzurri di Ancelotti primo avversario allo scudetto, avranno però oggi la possibilità di ricucire nuovamente lo strappo, sia pure di poco, in occasione della sfida al Franchi contro i viola di Pioli. Chi invece ha arrestato il suo inseguimento ai bianconeri di Allegri è l’Inter che pure ora arriva a temere il sorpasso del Milan (in campo però solo domenica nel posticipo serale): con due KO di fila la squadra di Spalletti appare in piena crisi, ma punta al riscatto già nella 23^ giornata in casa del Parma. I ducali però non paiono certo un avversario semplice da superare, specie dopo quanto visto in campo contro la Juventus pochi giorni fa. Insomma ora l’inseguimento alla capolista è più acceso che mai: chissà che succederà già oggi.

RISULTATI SERIE A

Ore 18.00 Fiorentina-Napoli

Ore 20.30 Parma-Inter

CLASSIFICA 23^ GIORNATA

Juventus 60

Napoli 51

Inter 40

Lazio, Roma 38

Milan 36

Atalanta 35

Sampdoria 33

Fiorentina, Torino 31

Sassuolo 30

Parma 29

Genoa 24

Spal 22

Cagliari 21

Udinese 19

Empoli 18

Bologna 17

Frosinone 13

Chievo 9



© RIPRODUZIONE RISERVATA