Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (23^ giornata, 9 febbraio)

Il secondo campionato italiano scende in campo questo sabato 9 febbraio 2019 con le partite della 23^ giornata e siamo impazienti di scoprire come i risultati di Serie B che arriveranno oggi modificheranno le cose in classifica. In realtà la graduatoria è già stata mossa ieri con l’esito dell’anticipo al Arechi tra Salernitana e Benevento: uno scontro tra grandi, che come da pronostico, si è rivelato un gustoso anticipo dei match che avranno già luogo oggi per la cadetteria. Andiamo quindi a vedere quali saranno i risultati di Serie B attesi oggi, tenendo conto che saranno 4 le sfide che si accenderanno. Controllando il programma ufficiale della cadetteria vediamo che per la 23^ giornata saranno ben tre le sfide che avranno inizio alle ore 15,00 e quindi Cittadella-Spezia e Cremonese-Padova, con pure il match tra Perugia e Palermo a completare il quadro. Il turno di sabato poi si chiuderà solo alle ore 18,00 con il fischio d’inizio dell’incontro tra Brescia e Carpi, programmato ovviamente al Rigamonti.

RISULTATI SERIE B: LA LEONESSA CERCA LA FUGA

Come detto prima i risultati di Serie b che registreremo oggi saranno più che mai pesantissimi, specie alla vetta della classifica del campionato cadetto. Da programma infatti saranno in campo Brescia e Palermo, ovvero i due club che si contendono il titolo di capolista. Alla vigilia della 23^ giornata è la leonessa a occupare la prima posizione ma con 39 punti e quindi con appena una lunghezza di vantaggio sui rosanero, che dopo i KO con Salernitana e Cremonese, paiono attraversare un brutto momento di crisi. Alle loro spalle poi la lotta è davvero accesissima: Pescara, Benevento, Verona e Lecce infatti non sono affatto lontani (anche se i giallorossi devono ancora recuperare la sfida con l’Ascoli, fermata dopo il brutto incidente occorso a Scavone).

Non è poi solo in vetta che si registrano situazioni delicate, dove i tre punti in palio in questo turno di ritorno potrebbero rivelarsi fondamentali. Se la corsa alla promozione è ben viva lo è pure la lotta per la salvezza. In questo senso possiamo dire che rimangono in affanno e in piena zona rossa Foggia, Crotone, Carpi, Livorno e Padova: anche qui i distacchi tra i vari club sono davvero minimi (dopo solo due punte dai satanelli e i biancoscudati) e molto potrebbe ancora accadere prima della fine della stagione.

RISULTATI SERIE B

Ore 15.00 Cittadella-Spezia

Ore 15.00 Cremonese-Padova

Ore 15.00 Perugia-Palermo

Ore 18.00 Brescia-Carpi

CLASSIFICA 23^ GIORNATA

Brescia 39

Palermo 38

Benevento 36

Pescara, Lecce 34

Verona 32

Spezia 31

Cittadella 30

Perugia 29

Salernitana 38

Cremonese 26

Venezia, Ascoli 25

Cosenza 24

Foggia 19

Crotone, Carpi 18

Livorno 17

Padova 16



