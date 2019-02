Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (25^ giornata, 9 febbraio)

I risultati di Serie C per questa venticinquesima giornata di campionato che cosa ci riserveranno? Intanto, ricordiamo che oggi, sabato 9 febbraio 2019, sarà un giorno dedicato soprattutto al girone B, che proporrà infatti tutte le sue dieci partite per questo nuovo turno del campionato della terza serie del calcio italiano. In totale i match in programma nelle prossime ore saranno però 11, perché potremo assistere alle ore 20.45 anche a Pontedera Arezzo, il derby toscano che costituirà l’anticipo del girone A che per il resto sarà protagonista domani, in una domenica che vedrà scendere in campo pure il girone C. Ricordato questo derby, andiamo però adesso ad analizzare in maggiore dettaglio il programma e la situazione del girone B, che sarà naturalmente il piatto forte del sabato di Serie C.

IL GIRONE B

La gran parte dei risultati Serie C attesi oggi saranno dunque relativi proprio al girone B. Per quanto riguarda gli orari, bisogna osservare che ben cinque partite avranno inizio alle ore 14.30: si tratterà di Giana Erminio-Fano, Gubbio-Imolese, Sudtirol-Fermana, Ternana-Virtus Verona e Vis Pesaro-Renate. Avremo poi alle ore 16.30 il fischio d’inizio di altre quattro partite, cioè FeralpiSalò-AlbinoLeffe, Sambenedettese-Ravenna, Triestina-Monza e Vicenza-Pordenone. Infine, l’ultima partita in programma è attesa per le ore 18.30, quando avrà inizio Teramo-Rimini. Dando uno sguardo alla classifica di questo girone B, emerge in modo chiaro la superiorità del Pordenone, capolista con 49 punti e ben nove lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice che è la Triestina, anche perché i giuliani devono scontare un punto di penalizzazione. Nove punti sono dunque la distanza tra la prima e la seconda, ma sono anche la distanza tra la seconda e la dodicesima, dunque dalla Triestina fino – come minimo – alla Ternana (che ha pure due partite ancora da recuperare) tutto è ancora possibile in una zona playoff che definire intricata è riduttivo. Situazione ingarbugliata anche in coda, dove le ultime sei sono comprese in cinque punti: equilibrio totale, pur con la grande eccezione del Pordenone, che è garanzia di un girone B da seguire sempre con grande attenzione.

RISULTATI SERIE C, 25^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20.45

Pontedera Arezzo

CLASSIFICA

Pro Vercelli 45

Piacenza 42

Arezzo 41

Carrarese 40

Entella 39

Siena 37

Pro Patria 36

Novara, Pontedera 34

Pisa 33

Gozzano, Juventus U23 25

Cuneo, Alessandria 22

Pistoiese, Olbia, Albissola 20

Lucchese 19

Arzachena 14

Pro Piacenza 8

GIRONE B

Ore 14.30

Giana Erminio-Fano

Gubbio-Imolese

Sudtirol-Fermana

Ternana-Virtus Verona

Vis Pesaro-Renate

Ore 16.30

FeralpiSalò-AlbinoLeffe

Sambenedettese-Ravenna

Triestina-Monza

Vicenza-Pordenone

Ore 18.30

Teramo-Rimini

CLASSIFICA

Pordenone 49

Triestina 40

Imolese 38

FeralpiSalò 37

Monza, Fermana 36

Sudtirol, Ravenna 35

Vicenza 34

Vis Pesaro 33

Sambenedettese 32

Ternana 31

Gubbio 29

Rimini 27

Renate, Teramo, Fano 24

Giana Erminio 21

Virtus Verona 20

AlbinoLeffe 19



