Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 26^ giornata di campionato

Puntali come sempre non possono mancare anche i nostro consigli per il fantacalcio di Serie A : andiamo quindi scoprire match per match che cosa ci dicono le nostre dritte sui giocatori da schierare e da tenere in panchina nella 26^ giornata di campionato. Il turno si annuncia più che gustoso con parecchi incontri di primo livello, che potrebbero anche regalarci diverse sorprese. Partendo dall’anticipo di venerdi e quindi dalla sfida tra Cagliari e Inter consigliamo ovviamente di tenere in campo Perisic, in grade stato di forma, come Pavoletti e Nainggolan: occhio però a Pellegrini ancora fuori forma e Deiola, che invece rimarrà in tribuna perchè squalificato. Tra gli anticipi segnaliamo poi la sfida tra Empoli e Parma dove per i nostri consigli di Fantacalcio sono da salvare Inglese, Bennacer e Gervinho: attenzione però agli altri giocatori azzurri che nel turno precedente non hanno dato grande prova di sé. Proseguendo ecco poi alle ore 18.00 lo scontro tra Milan e Sassuolo: osservato speciale Piatek che vorrà rifarsi del digiuno osservato in Coppa Italia e Gigio Donnarumma sempre più solido tra i pali: consigliamo anche di tenere in campo Locatelli, ex del match e Berardi mentre facciamo attenzione a Kessie, probabilmente fermo in infermeria. Per il big match tra Lazio e Roma puntiamo forte su Immobile e De Rossi, oltre che sul giovane talento giallorosso Zaniolo che vorrà vivere il derby al meglio: consigliamo invece di tenere in panchina Manolas, fermo per un acciacco alla caviglia.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

Per domenica il programma della 26^ giornata di Serie A prevede la sfida tra Torino e Chievo: qui teniamo d’occhio per i consigli di Fantacalcio di questo turno Izzo e N’Koulou che stanno dimostrando un grande stato di forma: consigliamo invece di tenere in panchina per un turno di riposo Rigoni e Stepinski. Per la sfida tra Genoa e Frosinone, attesa al Marassi facciamo attenzione a Sanabria e Ciano che potrebbero dare ancora grandi emozioni: in Spal-Sampdoria consigliamo invece Quagliarella e Gabbiadini oltre che Kurtic e Antenucci. Occhi puntati ora sul match alla Dacia Arena tra Udinese e Bologna dove ci sentiamo di concedere un turno di riposo ad Edera e Soriano, ma occhio ai friulani che arrivano da un turno di riposo: per Atalanta-Fiorentina si scommette invece dal primo minuto su De Roon (di ritorno da squalifica)e Chiesa. Infine per il big match di Serie A tra Napoli e Juventus, fissiamo la nostra attenzione su Meret chiamato a compiere una grande impresa: consigliamo poi Milik e Pjanic dal primo minuto.

