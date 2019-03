Diretta Bologna Biella/ Streaming video e tv, ecco la Fortitudo! (Coppa Italia A2)

Fortitudo Bologna Biella è in programma al PalaSavelli di Porto San Giorgio, con palla a due alle ore 18:45 di venerdì 1 marzo: si gioca oggi la partita valida per il quarto di finale della Coppa Italia A2 2018-2019 di basket. Da una parte la grande favorita per il titolo e per la promozione diretta in Serie A1, una società storica della nostra pallacanestro che cerca di tornare al posto che le compete e vuole provare a mettere un trofeo in bacheca tornando ad assaporare il gusto del successo; dall’altra una realtà che comunque ha avuto grandi stagioni in Serie A1 e ha onorato la sua storia e il movimento del basket nazionale, ma che nel girone di ritorno di questo campionato (è inclusa nel girone Ovest) ha perso un po’ le distanze dal gruppo di testa e deve inseguire, facendo attenzione a non perdere di vista i playoff. Prima di dare la parola ai temi principali nella diretta di Fortitudo Bologna Biella bisogna anche ricordare che l’Aquila arriva da una bruciante sconfitta, maturata al PalaDozza contro Montegranaro: un ko che potrebbe mettere in discussione la promozione, e che di sicuro ha riaperto tutti i giochi nel girone Est. Prima però Antimo Martino e i suoi ragazzi vorranno provare a prendersi la Coppa Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Biella ricalca l’intero palinsesto della Coppa Italia di A2: sarà Sportitalia a trasmettere tutte le partite, dunque si tratta di un appuntamento in chiaro per tutti sul canale 60 del vostro televisore, mentre gli abbonati Sky potranno eventualmente sfruttare il decoder e andare al canale 225. E’ importante dire poi che la diretta streaming video della gara è disponibile sul sito www.sportitalia.com, e che sul sito www.legapallacanestro.com troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come abbiamo già detto, Fortitudo Bologna Biella arriva a pochi giorni dalla sconfitta subita dalla capolista del girone Est: in questa stagione la Lavoropiù aveva perso soltanto contro Bakery Piacenza e Udine e sempre in trasferta, mentre Montegranaro ha violato il PalaDozza segnando comunque una data importante nel calendario del campionato. Sicuramente, con un record di 20 vittorie e 3 sconfitte, la Fortitudo resta favorita per la promozione diretta e soprattutto ha il vantaggio della doppia sfida diretta nei confronti della Poderosa, ma forse dovrà soffrire un po’ di più per archiviare l’obiettivo. Va ricordato che nella Coppa Italia dello scorso anno Bologna aveva perso in semifinale contro Ravenna, la squadra che all’epoca era allenata da Antimo Martino; era stato soprattutto quel giorno che la società aveva deciso di puntare su di lui per tentare nuovamente la scalata alla Serie A1. La Edilnol Biella deve come detto difendere la sua posizione nei playoff, che dopo un ottimo girone di andata è stata messa in discussione: i piemontesi sono reduci dalla pazzesca sconfitta interna contro Bergamo (-30) che ha spezzato una serie di tre vittorie, la sensazione è che il roster stia faticando dal punto di vista fisico ma in questa partita contro una grande avversaria, e in un contesto che permetta di “staccare” dalle fatiche del campionato, Biella possa ritrovarsi e vivere una grande serata e un ottimo fine settimana. Staremo a vedere se sarà realmente così…



