Diretta Cagliari Inter/ Streaming video e tv: terzo posto a rischio (Serie A)

Cagliari Inter, diretta dal signor Luca Tanti, si gioca venerdì 1 marzo alle ore 20.30 e sarà l’anticipo che aprirà ufficialmente la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Sardi alle corde dopo l’ultima sconfitta sul campo della Sampdoria, nelle ultime cinque partite del massimo campionato la squadra di Rolando Maran è riuscita ad ottenere solamente una vittoria in casa contro il Parma. Dall’altra parte arriva un’Inter ancora con il dente avvelenato per la rimonta subita a Firenze. Il tecnico Luciano Spalletti ha protestato molto per il calcio di rigore al 97′ che ha regalato il 3-3 ai viola, ma l’Inter deve soprattutto guardarsi alle spalle, con Milan e Roma che insidiano il terzo posto dei nerazzurri. Che sono inoltre sempre alle prese con il caso relativo a Maurito Icardi, con l’ormai ex capitano che sembra sempre più vicino alla rottura con l’ambiente interista.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Inter sarà trasmessa per tutti gli abbonati Sky sul canale numero 202 del satellite: ci sarà anche la possibilità per gli abbonati di seguire l’incontro in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER

Le probabili formazioni per la diretta di Cagliari Inter, che si disputerà presso la Sardegna Arena. Sardi padroni di casa in campo con Cragno in porta, Padoin schierato in posizione di terzino destro e Luca Pellegrini schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Pisacane e Ceppitelli saranno i due centrali di difesa. A quattro anche la linea di centrocampo rossoblu con Deiola laterale di destra e il moldavo Ionita laterale di sinistra, mentre Cigarini e Barella si muoveranno al centro della mediana. In attacco spazio al tandem Verde-Pavoletti. Risponderà l’Inter con lo sloveno Handanovic tra i pali, D’Ambrosio sull’out difensivo di destra e il ghanese Asamoah sull’out difensivo di sinistra, mentre l’olandese De Vrij e lo slovacco Skriniar saranno i centrali di difesa. A centrocampo spazio all’uruguaiano Vecino affiancato dal croato Brozovic, col suo connazionale Perisic assieme a Politano e al belga Nainggolan a sostegno dell’unica punta di ruolo, l’argentino Lautaro Martinez.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, il Cagliari allenato da Rolando Maran giocherà col 4-4-2, mentre il modulo di partenza scelto dal mister dell’Inter, Luciano Spalletti, sarà il 4-2-3-1. All’andata netto successo per 2-0 dei nerazzurri che si sono imposti con i gol di Lautaro Martinez e Politano. Inter vincente il 25 novembre 2017 anche nell’ultimo precedente a Cagliari grazie alle marcature messe a segno da Icardi (doppietta) e Brozovic per l’1-3 finale, mentre i sardi non battono in casa i nerazzurri dal 2-0 del 14 aprile 2013, decisiva una doppietta del cileno Pinilla.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sull’Inter per la conquista dei tre punti in trasferta contro il Cagliari. Vittoria interna quotata 5.00 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.60 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 1.75 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.00 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.80 da Bet365.



