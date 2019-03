Diretta Fiorentina Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: viola per il 1^ posto

Fiorentina Sassuolo Primavera, diretta dall’arbitro Paride Tremolada, venerdì 1 marzo 2019 alle ore 14.30, sarà una delle sfide della ventunesima giornata del campionato Primavera 1. I viola si presentano all’appuntamento in serie positiva, avendo espugnato per 1-3 il campo dell’Inter nell’ultimo match disputato ed essendosi portati ad una sola lunghezza di distanza dall’Atalanta capolista. Viola ora secondi con un punto di vantaggio sul Torino, mentre il Sassuolo resta quartultimo, in lotta per non retrocedere, dopo l’ultima sconfitta con l’Empoli, scontro diretto che ha visto i neroverdi soccombere 1-2 in casa e vedere i toscani staccarsi in zona salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina Sassuolo Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro di Sportitalia, canale numero 60. La sfida si potrà seguire anche tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta tra Fiorentina e Sassuolo Primavera. I padroni di casa viola schiereranno Ghidotti in porta, Ferrarini in posizione di terzino destro e Simonti in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali di difesa saranno il greco Antzoulas e il belga Gillekens. A centrocampo Fiorini sarà affiancato dallo svizzero Beloko e dal croato Hanuljak, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto il francese Koffi, il croato Vlahovic e lo spagnolo Montiel. Risponderà il Sassuolo con Turati tra i pali e una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con il ghanese Joseph, l’uruguaiano Lemos, Perazzolo e Aurelio. A centrocampo il belga Masangu sarà affiancato nel terzetto titolare da Ghion e Giordano, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Raspadori (in gol contro l’Inter poco fa), Scamacca e Oddei.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente entrambe le squadre si affronteranno con il 4-3-3. Il match d’andata di questo campionato Primavera ha visto la Fiorentina vincere 1-2 in casa del Sassuolo con i gol di Montiel, doppietta dello spagnolo che ha reso vana la rete di Raspadori per i padroni di casa. Il 13 gennaio 2018 la Fiorentina ha vinto l’ultimo precedente interno contro il Sassuolo Primavera, 2-0 con reti messe a segno da Sottil e Ranieri.



