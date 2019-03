Diretta Treviso Latina/ Streaming video e tv: De’ Longhi favorita (Coppa Italia A2)

Treviso Latina è uno dei quarti di finale della Coppa Italia A2 2018-2019 di basket: si gioca alle ore 16:15 di venerdì 1 marzo e siamo al PalaSavelli di Porto San Giorgio, la location unica di questa FInal Eight della seconda divisione. La formula ricalca quella che abbiamo visto all’opera, una volta di più, lo scorso mese in Serie A1; qui la differenza è data dal fatto che le otto qualificate sono le prime quattro di ciascun girone (Est e Ovest) che giocano i quarti secondo un tabellone incrociato, di modo che almeno le prime sfide non siano uguali a quelle già vissute in campionato. La favorita d’obbligo è la De’ Longhi, che prima di questo appuntamento ha dominato la trasferta di Jesi ma sembra ormai aver perso smalto e il tempo giusto per la promozione diretta; ancora una volta dunque la squadra veneta dovrà eventualmente accontentarsi di giocare i playoff, e sappiamo bene che nelle ultime edizioni le cose non sono mai andate bene. Vedremo se nel frattempo Massimiliano Menetti riuscirà a mettere un altro trofeo nella sua bacheca personale; tra poche ore vivremo tutti insieme la diretta di Treviso Latina e dunque possiamo intanto andare a vedere quali sono i temi principali della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Latina ricalca l’intero palinsesto della Coppa Italia di A2: sarà Sportitalia a trasmettere tutte le partite, dunque si tratta di un appuntamento in chiaro per tutti sul canale 60 del vostro televisore, mentre gli abbonati Sky potranno eventualmente sfruttare il decoder e andare al canale 225. E’ importante dire poi che la diretta streaming video della gara è disponibile sul sito www.sportitalia.com, e che sul sito www.legapallacanestro.com troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

RISULTATI E PRECEDENTI

La diretta di Treviso Latina tende decisamente dalla parte della De’ Longhi, che con la Coppa Italia potrebbe trovare il ritmo giusto per affrontare al meglio la parte finale del campionato; i veneti hanno anche perso lo status di prima inseguitrice della Fortitudo Bologna, perché nel girone di ritorno le battute d’arresto sono state troppe. Intanto la seconda sconfitta maturata nella sfida diretta, stavolta al PalaDozza; poi il ko di Verona, che ha permesso a Montegranaro di prendere il largo in seconda posizione. Curiosamente Treviso deve ringraziare la Poderosa per aver battuto la capolista, ma intanto gli stessi marchigiani hanno due vittorie di vantaggio: significa che per sperare di arrivare alla promozione diretta la De’ Longhi dovrebbe puntare sulla frenata brusca e improvvisa di ben due squadre, e ovviamente non è un discorso troppo concreto in questo momento. Latina difende due punti di vantaggio sul nono posto nel girone Ovest; rispetto all’andata dunque la Benacquista ha sicuramente rallentato la sua marcia ma, se la regular season terminasse oggi, ci sarebbe comunque un pass per andare a giocare i playoff. Lo scorso lunedì la sconfitta subita ad Agrigento è stata particolarmente sanguinosa, anche perché in precedenza i laziali erano riusciti a vincere due partite importanti per rilanciarsi; ora arriva questa Coppa Italia per provare a tornare in serie positiva, vedremo dunque come andranno le cose anche se come già detto in precedenza è Treviso la squadra favorita per la qualificazione alla semifinale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA