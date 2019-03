Probabili formazioni/ Cagliari Inter: quote. Spalletti ancora senza Icardi (Serie A)

Avrà luogo solo questa sera alle ore 20.30 alla Sardegna Arena la partita tra Cagliari e Inter, importante anticipo della 26^ giornata del Campionato di Serie A. La sfida pare certo molto importante e non solo per la compagine sarda, di ritorno da un discusso KO contro la Sampdoria nella precedente giornata di campionato. Anche per Spalletti i tre punti messi in palio in questo turno saranno fondamentali e quindi neppure a lui come a Maran saranno concessi errori nelle stilare le probabili formazioni di Cagliari Inter. Ancora una volta però l’allenatore nerazzurro sarà costretto a fare a meno di Icardi, su cui rimangono ben forti le polemiche . Formalmente il giocatore sta facendo delle terapie per il ginocchio, ma di fatto sappiamo bene che è alta crisi tra il bomber argentino e la società oltre che con lo spogliatoio dl club milanese. Vedremo ora come Spalletti saprà gestire i suoi senza Maurito: controlliamo allora alle mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Cagliari Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare nel dettaglio le probabili formazioni di Cagliari Inter, diamo uno sguardo anche la pronostico fissato alla vigilia, che vede ovviamente favoriti i nerazzurri. Considerando le quote della snai per l’1×2 vediamo che la vittoria del Cagliari è stata data a 4.75 contro la più bassa 1.75 fissata per l’Inter: il pareggio è stato quotato a 3.55.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER

LE MOSSE DI MARAN

Per le probabili formazioni di Cagliari Inter, match di questa sera, Maran dovrebbe scommettere ancora sul 4-3-1-2 come modulo di partenza, avendo poi ritrovato anche Joao Pedro. Una volta scontata la squalifica, ecco quindi che il giocatore brasiliano si presenterà in campo al fianco di Ionita per supportare Pavoletti, chiaramente prima punta. Alle spalle vedremo una mediana a tre dove troveranno posto del primo minuto Barella, Cigarini e Padoin: attenzione in cabina di regia, dove cerca spazio dalla panchina Bradaric. Pochi i dubbi per la difesa dove vedremo Cragno tra i pali: ai lati si candidano per la maglia da titolare Srna e Pellegrini, con Pisacane e Ceppitelli al centro dal primo minuto.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Come detto prima non ci sarà Icardi nella 26^ giornata del Campionato della Serie A: sarà quindi ancora una volta Lautaro Martinez ad agire come prima punta dal primo minuto del match. Al fianco del bomber poi dovrebbero essere i titolari confermati Politano e Perisic, benché certo siano possibili anche soluzioni differenti. In ogni caso vedremo sempre Nainggolan titolare sulla tre quarti e atteso davanti al centrocampo a due composto da Brozovic e Vecino (che quindi supererà la concorrenza di Gagliardini e Borja Valero). Idee chiare anche nella difesa dell’inter, con Hnadanovic tra i pali: di fronte al capitano vedremo di fila Asamoah, De Vrij, Skriniar e D’Ambrosio dal primo minuto di gioco.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-2-1): 28 Cragno; 33 Srna, 19 Pisacane, 23 Ceppitelli, 3 Pellegrini; 18 Barella, 8 Cigarini, 20 Padoin; 21 Ionita, 10 Joao Pedro; 30 Pavoletti All. Rolando Maran

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 8 Vecino, 77 Brozovic; 16 Politano, 14 Nainggolan, 44 Perisic; 10 Martinez. All. Luciano Spalletti



