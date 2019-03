Probabili formazioni/ Lazio Roma: diretta tv. Manolas in forse per il Derby (Serie A)

Siamo in attesa del prestigioso derby della Capitale, che avrà luogo allo Stadio Olimpico tra Lazio e Roma solo domani alle ore 20,30, per la 26^ giornata di Serie A: quali saranno le mosse dei due allenatori? Ovviamente per un appuntamento così prestigioso e vista pure la situazione nella prima classifica di campionato, sia ad Inzaghi che a Di Francesco non saranno concessi errori nel preparare le probabili formazioni di Lazio Roma: eppure entrambi dovranno fare attenzione a qualche giocatore acciaccato. In questo caso spicca il nome di Kostas Manolas, che nel turno precedente di Serie A ha rimediato un brutto colpo alla caviglia che potrebbe bloccarlo in infermeria per diverso tempo. Qualche problemino poi l’avrà anche Inzaghi visto che l’allenatore non ha a disposizione una formazione al completo nella 26^ giornata di campionato. Andiamo quindi a conoscere da vicino quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Lazio Roma.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Prima però di esaminare nel dettaglio le probabili formazioni Lazio Roma, ricordiamo che la sfida non sarà trasmessa in diretta tv: l’unica possibilità per seguire la partita è quella di DAZN, la piattaforma che richiede il pagamento di una quota per l’abbonamento e che permette la visione in diretta streaming video, attivando il servizio su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. C’è anche la soluzione della smart tv, abilitata e con collegamento a internet per installare DAZN o collegare l’apparecchio tramite Chromecast.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

LE MOSSE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Lazio Roma il tecnico biancoceleste non rinuncerà al 3-5-2 come modulo di partenza benchè dovrà fare attenzione a gestire i suoi dopo il gravoso impegno in Coppa Italia contro il Milan di pochi giorni fa. Ecco quindi che in difesa rivedremo Radu, rimasto a riposo nel match con i rossoneri: con lui spazio fin dal primo minuto per Acerbi e Patric (dato in dubbio con Felipe), con Strakosha ovviamente atteso tra i pali. Per la mediana a cinque si candidano poi per un posto al centro Milinkovic Savic, Badelj e Leiva benchè Parolo potrebbe anche stringere i denti e non mancare: attenzione poco a Lulic e Romulo attesi ancora una volta ai lati del reparto. Pochi i dubbi di Inzaghi in attacco dove Immobile rimarrà il fulcro: assieme vedremo uno tra Correa e Luis Alberto, questo sulla via del ritorno dall’infortunio.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

In vista del Derby di domani sera Di Francesco potrebbe venir tentato dal 4-3-3 per schierare i suoi: in ogni caso i nomi dei titolari però cambieranno poco. Puntando quindi sul 4-2-3-1 come modulo di partenza vedremo Edin Dzeko il primo titolare in attacco: con lui si faranno vedere anche El Shaarawy e Perotti, questo in caso in cui Cengiz Under non sia ancora in condizione. Alle spalle dell’attacco spazio dal primo minuto per Zaniolo che quindi si porterà davanti al duo in mediana, composto da Nzonzi e (in dubbio con Cristante) per De Rossi: il capitano sarà l’elemento indispensabile per il gioco giallorosso. In difesa attenzione alla probabile assenza di Manolas, fuori per un problema alla caviglia: vedremo al suo posto Juan Jesus per far coppia con Fazio. Ai lati ci sarà spazio dal primo minuto per Florenzi e Kolarov, mentre Olsen si poterà come al solito tra i pali.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 26 Radu, 33 Acerbi, 4 Patric; 19 Lulic, 21 Milinkovic Savic, 25 Badelj, 6 Leiva, 27 Romulo; 17 Immobile, 11 Correa All. Inzaghi

ROMA (4-2-3-1): 1 Olsen, 24 Florenzi, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 42 Nzonzi, 16 De Rossi; 92 El Shaarawy, 22 Zaniolo, 8 Perotti; 9 Dzeko All. Di Francesco



