Probabili formazioni Milan Sassuolo/ Diretta tv, riposo per Kessie? (Serie A)

Le probabili formazioni di Milan Sassuolo riguardano la partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 2 marzo, uno degli anticipi nella 26^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019: una sfida che è molto importante per entrambe, anche se la stagione dei neroverdi rischia di terminare con un nulla di fatto visto che ormai la salvezza sembra archiviata, mentre la corsa all’Europa League si fa sempre più complicata dopo il pareggio interno contro la Spal. Il Milan invece continua a difendere il quarto posto che lo porterebbe finalmente in Champions League: i rossoneri hanno trovato il giusto ritmo e in più hanno una seconda via per entrare nella coppa principale, ovvero quella Coppa Italia di cui hanno pareggiato la semifinale di andata sul campo della Lazio. Vediamo allora in che modo i due allenatori intenderanno schierare le loro squadre sul terreno di gioco di San Siro, analizzando le scelte alla viglia leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Sassuolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Sassuolo sarà disponibile in diretta tv per tutti gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è su Sky Sport Serie A (numero 202) oppure Sky Sport 251, con la possibilità eventuale di utilizzare il codice 420213 per acquistare il singolo evento. In mancanza di un televisore potrete collegare fino a due apparecchi mobili (PC, tablet o smartphone) ai dati del vostro abbonamento per assistere alla partita in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

LE SCELTE DI GATTUSO

Nelle probabili formazioni di Milan Sassuolo le scelte di Gennaro Gattuso non si discostano da quello che è ormai il suo undici titolare: va monitorato Kessie che martedì sera ha abbandonato il campo prima della mezz’ora, un suo forfait porterebbe Calhanoglu ad agire sulla mezzala con Castillejo (favorito su Borini) lanciato nel tridente offensivo, dove naturalmente Piatek sarà la prima punta e Suso si prenderà la maglia come esterno destro. In difesa sembra che Andrea Conti possa nuovamente avere la meglio su Calabria, anche perchè al netto dei due gravi infortuni sarebbe stato titolare da subito; dall’altra parte si rivede Ricardo Rodriguez, in mezzo giocherà ancora Musacchio anche se Cristian Zapata dovrebbe tornare in panchina – così come Pepe Reina. L’altro centrale sarà naturalmente Alessio Romagnoli, in porta giocherà Gigio Donnarumma mentre gli altri due uomini schierati a centrocampo saranno Bakayoko, che ha sempre un passo di vantaggio su un Lucas Biglia comunque in rapido recupero, e Paquetà che è subito diventato centrale nel progetto di Gattuso.

I DUBBI DI DE ZERBI

Roberto De Zerbi affronta Milan Sassuolo con un modulo speculare, il solito 4-3-3 dei neroverdi: rispetto all’ultima uscita il tecnico prepara tre cambi. Uno in difesa dove Lirola dovrebbe sfilare la maglia di terzino destro ad Adjapong, uno a centrocampo con il grande ex Locatelli che agirà sulla mezzala (con Sensi dunque in mezzo da playmaker) e uno davanti, l’altro ex Matri infatti dovrebbe scivolare in panchina a vantaggio di Babacar. Per il resto sarà il solito Sassuolo: Peluso favorito su Magnani per affiancare Gian Marco Ferrari a protezione di Consigli, Rogério stabilmente schierato come terzino sinistro e Bourabia che sarà l’altro interno in mediana, anche perchè Duncan – che sarebbe stato l’alternativa – deve scontare un turno di squalifica. A completare il tridente offensivo dovrebbero essere Domenico Berardi e Djuricic: il primo ricorda ancora il celebre poker al Milan, nella serata che portò all’esonero di Massimiliano Allegri, il secondo è ormai un titolare stabile di questa squadra.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 12 A. Conti, 22 Musacchio, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 39 Paquetà, 14 Bakayoko, 10 Calhanoglu; 8 Suso, 19 Piatek, 7 Castillejo

A disposizione: 25 Reina, 90 An. Donnarumma, 2 Calabria, 20 Abate, 17 C. Zapata, 23 Strinic, 79 Kessie, 20 Lucas Biglia, 4 J. Mauri, 93 Laxalt, 11 Borini, 63 Cutrone

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Caldara, Bonaventura

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 21 Lirola, 31 G. Ferrari, 13 Peluso, 6 Rogério; 73 Locatelli, 12 Sensi, 68 Bourabia; 25 D. Berardi, 30 Babacar, 9 Djuricic

A disposizione: 79 Pegolo, 98 Adjapong, 3 Demiral, 23 Magnani, 5 Lemos, 4 Magnanelli, 11 Scamacca, 19 Odgaard, 10 Matri, 34 F. Di Francesco, 99 Brignola

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: Duncan

Indisponibili: Marlon, Sernicola



