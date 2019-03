Diretta Arsenal Manchester United/ Streaming video e tv: si rivedono Pogba e Martial

Arsenal Manchester United si gioca alle ore 17:30 di domenica 10 marzo: è il big match della trentesima giornata in Premier League 2018-2019, ed è anche una partita che vale un posto nelle prime quattro squadre della classifica con i Gunners che vanno a caccia di quello che sarebbe un sorpasso al quarto posto, facendo rientrare la squadra di Unai Emery in zona utile per tornare in Champions League dopo due stagioni di assenza. Arsenal che già nello scorso turno di campionato ha affrontato una grande sfida pareggiando a Wembley contro il Tottenham; è imbattuto da quattro giornate anche se ha arrestato una serie di tre vittorie. Il Manchester United, già passato attraverso l’esonero di José Mourinho, è in grande rimonta con Ole Gunnar Solskjaer: l’ultima sconfitta risale a metà dicembre (sul campo del Liverpool), da allora l’allenatore norvegese ha infilato sei vittorie consecutive e dieci successi in un range di dodici partite. Sarà una grande sfida, ricordando che i Red Devils sono in corsa anche per la FA Cup: il prossimo sabato infatti affronteranno i quarti di finale sul campo del Wolverhampton.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Manchester United sarà un’appuntamento in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: il canale cui fare riferimento è Sky Sport Football (203) e per tutti i clienti sarà disponibile senza costi aggiuntivi la possibilità di seguire questa partita anche in diretta streaming video, come sempre attivando l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone (ai dati di un singolo abbonamento sono collegabili due dispositivi).

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MANCHESTER UNITED

Unai Emery non potrà utilizzare Lucas Torreira, che è squalificato: si va dunque verso la conferma del tandem Guendouzi-Granit Xhaka per occupare la zona mediana del campo, con Mustafi e Nacho Monreal schierati esterni mentre in mezzo agiranno Papastathopoulos e Koscielny. C’è una possibilità che Lichtsteiner venga impiegato sulla destra in difesa; nel reparto offensivo invece sono in tanti per poche maglie, Mesut Ozil se la gioca con Iwobi la cui panchina lascerebbe libero un posto per Ramsey sull’esterno. Allo stesso modo è vivo il ballottaggio tra Aubameyang e Mkhitaryan, ma alla fine a rimanere fuori potrebbe essere Lacazette che sembra viaggiare verso una maglia da prima punta. Il Manchester United è ancora decimato dagli infortuni: dei dieci che hanno saltato la Champions League potrebbe rientrare il solo Martial, pronto a prendersi il posto di esterno sinistro nella linea di mezzepunte. Al centro allora dovrebbe giocare Andreas Pereira, con Rashford idealmente schierato a destra lasciando Romelu Lukaku davanti; Pogba sarà invece schierato in mezzo al campo in compagnia di McTominay, in difesa dovremmo regolarmente vedere Ashley Young e Shaw sulle corsie laterali con Smalling (o Bailly) e Lindelof da centrali, a protezione del portiere De Gea.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Arsenal Manchester United indicano nei Gunners la squadra favorita; tuttavia il valore di 2,30 volte la somma messa sul piatto, che identifica l’eventualità della vittoria interna (segno 1), è molto vicino alla quota di 3,00 volte la puntata che accompagna il segno 2, da giocare per il successo esterno dei Red Devils. Con il pareggio, regolato dal segno X, la vostra vincita corrisponderebbe a 3,45 volte quanto avrete deciso di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA