Diretta Atalanta Sampdoria Primavera/ Streaming video e tv: la Dea parte favorita

Atalanta Sampdoria Primavera, che sarà diretta dal signor Luigi Carella, si gioca alle ore 10:00 di domenica 10 marzo ed è la partita che chiude il programma della 22^ giornata nel campionato Primavera 1 2018-2019. La capolista Atalanta arriva dalla vittoria di Roma con la quale si è rilanciata dopo un periodo negativo (un punto in due partite, senza segnare) ma deve stare attenta perchè in settimana ha giocato una dispendiosa semifinale di Coppa Italia. Ad ogni modo la corsa degli orobici in questo momento è fatta sul Torino, perchè l’obiettivo è quello di arrivare direttamente alla fase finale del campionato e meglio ancora se con il primo posto della classifica; la sfida di oggi contro la Sampdoria è sulla carta favorevole, tra le due squadre ci sono 26 punti di distanza e i blucerchiati devono pensare a salvarsi, attraverso i playout o magari anche direttamente. Obiettivo alla portata, ma la squadra non vince da quattro partite (tre sconfitte) e ha anche perso il derby contro il Genoa. Andiamo dunque a vedere in che modo queste due compagini potrebbero disporsi sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Atalanta Sampdoria Primavera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Atalanta Sampdoria Primavera dovrete andare su Sportitalia, l’emittente che come sempre trasmette le partite del campionato 1. La novità di questa stagione è che tutte le gare di ogni singola giornata sono disponibili sul sito www.sportitalia.com e dunque le potrete seguire in diretta streaming video attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; per quanto riguarda la sfida che stiamo presentando, l’appuntamento sarà anche al numero 60 del vostro televisore oppure, per gli abbonati alla televisione satellitare, al 225 del decoder.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SAMPDORIA PRIMAVERA

In Atalanta Sampdoria Primavera le scelte di Massimo Brambilla dovrebbero ricalcare quelle che hanno portato alla vittoria sulla Roma: davanti al portiere Carnesecchi agiranno Okoli e Guth, sugli esterni invece avremo la spinta di Zortea e Brogni. Centrocampo con Del Prato, che ha la fascia di capitano, schierato in cabina di regia con Colpani (mezzala con il vizio del gol) e Gyabuaa che saranno gli interni in grado di aiutare anche il tridente offensivo, nel quale Ebrima Colley e Cambiaghi partono favoriti per affiancare la prima punta, uno tra Louka e Amad Traoré. La Sampdoria di Simone Pavan scende in campo con un 4-2-3-1 nel quale Veips e Farabegoli si posizionano davanti al portiere Hutvagner, Doda e Campeol sono i due terzini mentre in mezzo al campo Soomets e Trimboli formeranno la cerniera adibita a fare da filtro e creare gioco. Yayi Mpie e Bahlouli sembrano favoriti per aggredire le corsie laterali sulla linea delle mezzali; in posizione centrale viene schierato Scarlino, davanti a lui Stijepovic e Prelec sono in ballottaggio per avere la maglia da prima punta.



