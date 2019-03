Diretta Bologna Cagliari/ Streaming video DAZN: sfida delicata (Serie A)

Bologna Cagliari, diretta dal signor Massimiliano Irrati, si gioca alle ore 12:30 di domenica 10 marzo: il lunch match della 27^ giornata della Serie A 2018-2019 va in scena allo stadio Dall’Ara ed è la seconda sfida consecutiva che per i felsinei vale tantissimo in chiave salvezza. La prima è stata fallita: la sconfitta di Udine ha scavato un solco di quattro lunghezze che ora la squadra di Sinisa Mihajlovic deve recuperare ai friulani, e nel frattempo sono diventati 9 i punti di ritardo dal Cagliari. E’ chiaro che il Bologna, reduce da tre sconfitte consecutive, non faccia al momento la corsa sugli isolani ma può sempre sperare di riassorbirli in qualche modo nel gruppo; la squadra di Rolando Maran ha invece negli emiliani il loro punto di riferimento, e in questo senso la vittoria sull’Inter è stata ancora più importante perchè ha ampliato il margine del massimo possibile, creando una sorta di cuscinetto utile. Questo però non significa che i sardi non arrivino al Dall’Ara senza pensare ai tre punti; e dunque, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Bologna Cagliari.

Per Bologna Cagliari, si rivede Pulgar che andrà a sistemarsi al centro del campo in qualità di regista: Andrea Poli è confermato come mezzala destra, dall’altra parte agirà Roberto Soriano che potrà eventualmente spostarsi sulla trequarti in fase di possesso. Dovrebbe tornare titolare anche Nicola Sansone, esterno di un tridente che avrà in Santander la sua punta centrale e che vivrà del ballottaggio tra Palacio e Orsolini per la terza maglia; in difesa tutto confermato con la presenza di Ibrahima Mbaye e Dijks sulle corsie laterali, davanti a Skorupksi ci saranno invece Danilo e Lyanco. Il Cagliari deve rinunciare agli squalificati Faragò e Cigarini: torna dunque Bradaric dal primo minuto, il croato sarà a questo punto affiancato da Padoin e Ionita e sarà Barella ad avanzare tra le linee, facendo sostanzialmente il quarto di centrocampo ma anche il supporto a Joao Pedro e Pavoletti. Nei quattro di difesa dovrebbe arrivare la conferma di Luca Pellegrini come terzino sinistro; Pisacane è sempre in vantaggio su Romagna per affiancare Ceppitelli al centro dello schieramento, a destra giocherà Srna con Cragno tra i pali.

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Bologna Cagliari indicano nella squadra di casa quella favorita: il valore assegnato alla vittoria interna (segno 1) è esattamente il doppio rispetto a quello per il successo esterno degli isolani, infatti parliamo di vincite corrispondenti a 2,00 e 4,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. L’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe invece di guadagnare 3,35 volte la cifra investita con questo bookmaker.



