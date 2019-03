Diretta Catanzaro Catania/ Streaming video e tv: scontro per il 2° posto (Serie C)

Catanzaro Catania, che verrà diretta dal signor Ivan Robilotta, si gioca domenica 10 marzo alle ore 14.30 e sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2018 nel girone C. Match tra due piazze molto calde del Sud Italia, appaiate in classifica con calabresi e siciliani a 51 punti, a sette lunghezze dal Trapani secondo e a undici dalla Juve Stabia capolista. Nell’ultimo match di campionato il Catania non è andato oltre l’1-1 interno contro il Potenza, mentre il Catanzaro ha subito la sua prima sconfitta del 2019 in campionato, cadendo di misura sul campo del Bisceglie e perdendo una buona occasione per portarsi a 8 lunghezze dalla vetta, ma con una partita in meno disputata rispetto alla Juve Stabia e dunque ancora con la possibilità di accorciare, pur dovendo vincere necessariamente questa grande sfida del Ceravolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Catanzaro Catania non sarà trasmessa in diretta tv ma esclusivamente collegandosi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet su elevensports.it. Gli abbonati potranno infatti seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite l’applicazione gratuita o il sito.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO CATANIA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro. Padroni di casa calabresi in campo con l’albanese Elezaj tra i pali e una difesa a tre con Celiento, Riggio e Nicoletti titolari. A centrocampo spazio a De Risio e Maita per vie centrali, mentre Statella sarà l’esterno laterale di destra e Favalli l’esterno laterale di sinistra. Tridente offensivo con Bianchimano, Casoli e D’Ursi schierati dal primo minuto. Risponderà il Catania con Pisseri tra i pali e una difesa a quattro con Baraye a destra (mancherà lo squalificato Carriero), Silvestri e Aya centrali e il croato Lovric a sinistra. Terzetto di centrocampo formato da Lodi, Biagianti e Rizzo, mentre nel tridente offensivo i titolari saranno Curiale, il gambiano Manneh e Angiulli.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

3-4-3 per il Catanzaro di Gaetano Auteri, 4-3-3 per il Catania guidato in panchina da Andrea Sottil. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. In questa stagione Catanzaro due volte corsaro sul campo del Catania. Calabresi vincenti 1-2 in Coppa Italia lo scorso 30 gennaio e 0-2 nel match di campionato dell’11 novembre scorso. Il Catania ha vinto invece in goleada l’ultimo precedente di campionato al Ceravolo, 0-4 il 31 marzo 2018 con gol di Barisic, Curiale, Ripa e Porcino.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano favorito per la conquista dei tre punti il Catanzaro contro il Catania. Vittoria casalinga quotata 2.35 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.00 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 3.20 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 2.35 e 1.57.





