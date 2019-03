Diretta Formula E/ GP Hong Kong 2019 streaming video e tv, orario e vincitore

L’E-Prix Hong Kong 2019 per la diretta di Formula E scatta alle ore 9:00 della mattina italiana: quinto appuntamento di una stagione che sta entrando sempre più nel vivo, e che si concluderà a metà luglio con il doppio Gran Premio di New York. Avremo prima le qualifiche e poi, qualche ora più tardi, la gara che, come sempre, avrà durata di 45 minuti più un giro (che si calcolerà allo scadere del tempo); ormai conosciamo bene le regole legate a questa competizione, ovvero il sistema dei punti che ricalca quello della Formula 1 (ma assegna in più tre punti alla pole position e uno al giro veloce) e l’obbligo di non andare oltre i 200 kW come potenza del motore (al netto del FanBoost, il voto dei tifosi, che per il Gran Premio seguente assegna potenza extra). Le scuderie al via sono 11, per un totale di 22 piloti sulla griglia di partenza; le varie case però non di rado cambiano le loro guide nel corso del campionato. Staremo comunque a vedere quello che succederà nella diretta della Formula E per l’E-Prix Hong Kong 2019 che scatta ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

L’appuntamento con la diretta tv della Formula E per il Gp Hong Kong 2019 è su Italia 1, e dunque la visione delle qualifiche e delle gare sarà in chiaro per tutti con la possibilità di assistervi anche attraverso apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – in diretta streaming video – grazie al sito SportMediaset, che non comporta costi aggiuntivi. Il sito ufficiale del campionato è www.fiaformulae.com, e qui troverete tutte le informazioni utili sulla corsa del giorno e sull’annata che sta sempre più entrando nel vivo.

DIRETTA FORMULA E GP HONG KONG 2019: RISULTATI E PRECEDENTI

Volendo gettare uno sguardo alla stagione di Formula E in vista della diretta dell’E-Prix Hong Kong 2019, dobbiamo rimarcare il fatto che fino a questo momento ogni singolo Gran Premio è stato vinto da un pilota diverso; come risultato la classifica è assolutamente corta ed equilibrata, e vede al comando Jerome D’Ambrosio (Mahindra Racing) con 53 punti, e 7 lunghezze di vantaggio su Antonio Félix da Costa (BMW i Andretti Motorsport) che a sua volta precede di un punto Sam Bird, pilota della Envision Virgin Racing che lo scorso anno si è classificato terzo nel campionato. Il campione in carica, Jean-Eric Vergne, in questo momento sta faticando: dopo il secondo posto ottenuto in Arabia Saudita non è più riuscito ad andare oltre la quinta piazza, e così ora occupa il settimo posto nella classifica in compagnia di Robin Frijns e Mitch Evans. A conferma che la Formula E è una disciplina del tutto diversa rispetto alla Formula 1 – e non necessariamente con accezione negativa – dobbiamo segnalare il sedicesimo posto di Felipe Massa: nelle prime due gare il brasiliano, ex di Ferrari e Williams e quasi campione del mondo nel 2008, non è nemmeno andato a punti e lo ha fatto per la prima volta in Messico, quando ha centrato un ottavo posto dopo il ritiro di Santiago del Cile. Oggi dunque Massa va a caccia di riscatto: in un Mondiale del tutto equilibrato potrebbe essere proprio lui a strappare la vittoria nell’Ex-Prix Hong Kong 2019.



© RIPRODUZIONE RISERVATA