Diretta Irlanda Francia/ Streaming video tv Dmax: sfida delicata (Rugby 6 nazioni)

Irlanda Francia, diretta dall’arbitro neozelandese Ben O’Keeffe, si gioca oggi pomeriggio alle ore 16.00 italiane (le 15.00 locali) per completare la quarta giornata del 6 Nazioni 2019 di rugby. L’appuntamento con Irlanda Francia sarà naturalmente all’Aviva Stadium di Dublino, casa ormai da diversi anni dell’Irlanda del rugby, che oggi pomeriggio si giocherà le chance di rimanere ancora in corsa per il successo finale del 6 Nazioni 2019. Dopo avere perso al debutto con l’Inghilterra, per i verdi di Joe Schmidt un altro passo falso naturalmente non sarà consentito se l’Irlanda vorrà provare a difendere il proprio titolo fino all’ultima giornata. La Francia di Jacques Brunel sta invece vivendo un periodo difficile, la vittoria contro la Scozia è stata la prima in questo Torneo, ma oggi la trasferta a Dublino si annuncia missione davvero complicata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IRLANDA FRANCIA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Irlanda Francia in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @RBSSei.

RISULTATI E CONTESTO

Irlanda Francia sarà dunque una partita delicata soprattutto per i padroni di casa. L’Irlanda negli ultimi anni ha ottenuto risultati fantastici, sia nel 6 Nazioni sia nei test-match contro le potenze australi (comprese due vittorie contro gli All Blacks), eppure per i verdi questa edizione è tutta in salita fin dalla sconfitta casalinga contro l’Inghilterra nella prima giornata, che naturalmente ha reso molto più difficile la difesa del titolo. In seguito sono arrivate due vittorie in trasferta contro Scozia e Italia, eppure qualche dubbio resta – ad esempio contro gli azzurri l’Irlanda era sotto all’intervallo, dunque adesso serve battere la Francia per poi giocarsi tutto settimana prossima a Cardiff contro il Galles. Dall’altra parte, i francesi non se la passano molto bene: la crisi (per gli standard francesi, sia chiaro) dura ormai da diversi anni, dal momento che dal 2011 in poi i Blues non hanno mai vinto più di tre partite in una singola edizione. Quest’anno il 6 Nazioni era cominciato con una sconfitta casalinga contro il Galles e una clamorosa batosta a Twickenham (44-8, la peggiore sconfitta dal 1911). La vittoria contro la Scozia di due settimane fa ha riportato un po’ di serenità, ma solo un colpaccio a Dublino rilancerebbe davvero la Francia a grandi livelli.



