Diretta Juve Stabia Cavese/ Streaming video e tv: derby per la capolista (Serie C)

Juve Stabia Cavese, diretta dall’arbitro Daniele Paterna della sezione Aia di Teramo, sarà un derby campano valido per la trentesima giornata del girone C di Serie C. Sarà dunque un appuntamento importante quello fissato alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, domenica 10 marzo 2019, presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Si deve infatti notare che Juve Stabia Cavese è un derby sempre molto sentito, anche se dopo la morte di Catello Mari i rapporti fra le due tifoserie sono molto migliorati. L’auspicio di conseguenza è che si tratti di un derby combattuto solamente in campo: la Juve Stabia ci arriva da capolista a quota 62 punti che però ha allenato il ritmo nelle ultime settimane (nello scorso turno pareggio 0-0 a Caserta in un altro derby campano) e di conseguenza deve tornare alla vittoria per consolidare il proprio primato. D’altro canto la Cavese è decima con 35 punti, lotta per entrare nei playoff e un bel risultato nel derby, dopo la vittoria per 2-0 contro il Siracusa, potrebbe essere un significativo passo avanti verso l’obiettivo stagionale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Juve Stabia Cavese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA CAVESE

Passiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni per Juve Stabia Cavese. Fabio Caserta potrebbe schierare i padroni di casa con il 4-3-3 che dovrebbe prevedere Branduani in porta, protetto da una difesa a quattro con Schiavi, Troest, Allievi e Germoni da destra a sinistra, mentre a centrocampo il terzetto titolare potrebbe essere composto da Carlini, Calò e Mezavilla, infine nel tridente d’attacco gli esterni Elia e Torromino in appoggio alla prima punta Paponi. La replica della Cavese di Giacomo Modica potrebbe concretizzarsi in uno speculare 4-3-3 con Palomeque, Silvestri, Bacchetti e Ferrara nella retroguardia a quattro davanti al portiere De Brasi, poi Migliorini perno del centrocampo affiancato dalle due mezzali Favasulli e Tumbarello, infine il tridente d’attacco che dovrebbe vedere le ali Fella e Maza in appoggio al centravanti Magrassi.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Juve Stabia Cavese appare a senso unico, come ci dicono in modo molto chiaro le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai sul derby campano. Il segno 1 è dato quasi per scontato e quotato a 1,47, mentre poi si sale a 3,75 in caso di pareggio e dunque di segno X. Decisamente improbabile una vittoria esterna della Cavese: il segno 2 è quotato infatti a 7,00.



