Diretta Monopoli Bisceglie/ Streaming video e tv: ecco il derby pugliese (Serie C)

Monopoli Bisceglie, diretta dall’arbitro Marco Ricci della sezione Aia di Firenze, sarà una partita molto significativa nella trentesima giornata del girone C di Serie C. Infatti allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 10 marzo 2019, andrà in scena un derby pugliese certamente significativo per i diversi obiettivi di classifica delle due formazioni. Avvicinandoci a Monopoli Bisceglie possiamo infatti notare che i padroni di casa hanno 39 punti (con -2 di penalizzazione) dopo il pareggio per 0-0 di mercoledì nel recupero contro la Viterbese, dunque i biancoverdi sono saldamente in zona playoff e puntano naturalmente a questo obiettivo per coronare il loro campionato. Il Bisceglie invece domenica scorsa ha vinto 1-0 sul Catanzaro, un successo importante perché i nerazzurri sono così saliti a 26 punti facendo un deciso passo avanti nella lotta per evitare un posto ai playout che coinvolge i pugliesi insieme a Siracusa e Rieti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Monopoli Bisceglie; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI BISCEGLIE

Vediamo adesso quali sono le probabili formazioni per Monopoli Bisceglie. I padroni di casa di Giuseppe Scienza dovrebbero proporre il 3-5-2 con Ferrara, Gatti e De Franco davanti all’estremo difensore Pissardo. Nella folta linea a cinque di centrocampo i titolari invece potrebbero essere Fabris, Paolucci, Zampa, Scoppa e Mercadante da destra a sinistra, infine saranno Mangni e Gerardi i probabili titolari nella coppia d’attacco. Passando al Bisceglie, ecco che Rodolfo Vanoli dovrebbe schierare gli ospiti secondo uno speculare 3-5-2: davanti al portiere Cerofolini una difesa a tre con Markic, Longo e Maestrelli, a centrocampo una folta mediana con Triarico, Bangu, Parlati, Risolo e Giron probabili titolari da destra a sinistra, così come in attacco dovremmo vedere in campo dal primo minuto Jovanovic e Starita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Monopoli Bisceglie. Secondo le quote dell’agenzia di scommesse sportive Snai, il segno 1 è nettamente favorito ed è proposto a 1,60. Si sale poi a quota 3,45 con il segno X per il pareggio, infine un successo esterno del Bisceglie varrebbe ben 5,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nelle possibilità del segno 2.



