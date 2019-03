Diretta Potenza Rieti/ Streaming video e tv: lucani in un ottimo momento (Serie C)

Potenza Rieti verrà diretta dal signor Luca Zufferli e, in programma alle ore 16:30 di domenica 10 marzo, rientra nel programma della trentunesima giornata della Serie C 2018-2019. Questa partita del girone C è importante per entrambe le squadre, che si avvicinano al termine della stagione regolare: se da una parte i lucani sperano di continuare la loro corsa con i playoff, il Rieti deve salvarsi subito ed evitare di giocare i playout. Il Potenza è in un ottimo momento: nel 2019 non ha ancora perso e ha infilato due vittorie a fronte di cinque pareggi, certo non un passo da primatista ma una classifica che continua a muoversi e risultati utili – come quello di domenica scorsa a Catania – che sono arrivati contro squadre sulla carta superiori e costruite con altri obiettivi. Il Rieti attualmente giocherebbe lo spareggio per non retrocedere: quasi certo di non essere più agganciato dalla Paganese, deve però recuperare terreno sul Bisceglie e provare a coinvolgere nella corsa il Siracusa, contro cui deve recuperare una partita cruciale al De Simone. Domenica scorsa i laziali hanno colto un’importante vittoria contro la lanciata Viterbese: è stata la prima del nuovo anno solare. Andiamo a vedere allora quali sono i dubbi e le certezze dei due allenatori nelle probabili formazioni, tra poche ore infatti avrà il via la diretta di Potenza Rieti.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA RIETI

Per Potenza Rieti, Giuseppe Raffaele dovrebbe confermare la squadra che ha pareggiato al Massimino: sono due gli unici dubbi, il primo a destra con Bacio Terracino che insidia la maglia di Coccia e il secondo davanti, perchè Genchi si candida a prendere il posto di Lescano (affiancando França) ma potrebbe anche giocare sulla trequarti qualora il modulo dovesse essere un 3-4-1-2. In questo caso rimarrebbe fuori uno dei tre centrocampisti, verosimilmente Matera con la conferma di Manuel Ricci e Guaita nel settore nevralgico; a sinistra spazio a Sepe, mentre Giosa (in gol domenica) comanderà la difesa con Emerson e Sales ai suoi lati, in porta ci sarà Breza. Nel Rieti spazio al 3-5-2 di Ezio Capuano con Gigli, De Vito e Delli Carri a proteggere Marcone, Brumat e Zanchi sulle corsie laterali mentre in mezzo andranno Carpani e Venancio a fare da supporto alla regia di Alessandro Marchi, decisivo contro la Viterbese. Nel reparto avanzato dovrebbero avere la maglia Cernigoi e Gondo, la prima alternativa è Svidercoschi mentre, per la mediana, attenzione alla possibilità di rivedere Maistro e Giuseppe Palma dal primo minuto.

