Diretta Rally del Messico 2019/ Wrc, streaming video tv: vincitore (10 marzo)

Ultima giornata di gara per il Rally del Messico 2019: i protagonisti del Mondiale Wrc sono attesi quindi allo strappo finale per conquistare vittoria e punti pesantissimi per la classifica iridata. Dopo quanto visto però venerdì e sopratutto ieri appare complicato individuare un vincitore certo anche perchè le special stage attese nel programma odierno non saranno prive di grandi insidie. Come poi è già accaduto per tutto il weekend gli appassionati italiani dovranno fare attenzione al fuso orario importante esistente tra Italia e Messico. Per fortuna però oggi l’orologio sarà amico e benché non siano i consueti orari, non si verrà costretti a fare le ore piccole.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DEL MESSICO 2019

Segnaliamo che per quanto riguarda le ultime prove speciali in programma oggi, il Rally del Messico 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso. Inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà la finestra in diretta, dalle ore 19.00, per assistere alle fasi finali della gara e il podio. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wrc.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti.

DIRETTA RALLY DEL MESSICO 2019: IL PERCORSO DI OGGI

Conclusasi solo nelle prime ore del mattino italiano le ultime special stage della precedente giornata, il via per questo ultima giornata del Rally del Messico 2019 verrà dato alle ore 14.03 italiane. A quest’ora è attesa alla partenza della Special stage 19 di Alfato il primo team del Mondiale Wrc ancora in gioco che percorrerà quindi una prima tappa lunga 24.38 km. A seguire ci sarà la SS20 di Mesa Cuata, lunga 25.07 km , dove i pioti riaffronteranno parzialmente il primo tratto della tappa di El Chocolate prima di virare verso la zona a sud di Guanajuato. La power stage che deciderà di fatto il vincitore del Rally del Messico 2019 sarà la SS21 di Las Minas, lunga 10.72 km e già che mai complicata da affrontare.



