Diretta Sampdoria Atalanta/ Streaming video DAZN: scontro per l’Europa (Serie A)

Sampdoria Atalanta sarà diretta dal signor Michael Fabbri, va in scena domenica 10 marzo alle ore 15.00, sarà una delle sfide nel programma della ventisettesima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019. Scontro per l’Europa tra due squadre che continuano a restare in quota Europa League. Contro Cagliari e Spal i blucerchiati hanno ottenuto 6 punti preziosissimi nelle ultime due partite, confermando come le velleità di qualificazione europea siano solide per la squadra di Marco Giampaolo. Ancor di più lo sono per un’Atalanta che è uscita galvanizzata dalla doppia sfida contro la Fiorentina, col 3-3 al Franchi in Coppa Italia e il 3-1 in casa di domenica che ha portato i nerazzurri a sperare nel salto di qualità (e alla terza qualificazione consecutiva in Europa League, almeno ai turni preliminari) e in quella che sarebbe la storia conquista di una finale di Coppa Italia da disputare a 23 anni dall’ultima volta.

Sampdoria Atalanta non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva solo per gli abbonati DAZN che potranno collegarsi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet e seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro.

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Ferraris di Genova. Blucerchiati padroni di casa in campo con Audero tra i pali, il polacco Berezynski sull’out difensivo di destra e Sala sull’out difensivo di sinistra, mentre il gambiano Colley e il danese Andersen saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo al fianco dell’inglese Ronaldo Vieira giocheranno l’altro polacco Linetty e il belga Praet, mentre Saponara si muoverà da trequartista alle spalle del duo offensivo Gabbiadini-Quagliarella. Risponderà l’Atalanta con Gollini tra i pali e una difesa a tre composta dall’albanese Djimsiti, Mancini e Masiello. La fascia destra sarà affidata al belga Castagne e la fascia sinistra al tedesco Gosens, mentre lo svizzero Freuler e l’olandese De Roon saranno i centrali sulla mediana. In attacco l’argentino Gomez e lo sloveno Ilicic sosterranno da trequartisti il centravanti colombiano Duvan Zapata.

4-3-1-2 per la Sampdoria di Marco Giampaolo, 3-4-2-1 per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. Il match d’andata ha fatto registrare una vittoria di misura dei blucerchiati a Bergamo, 0-1 con zampata decisiva piazzata da Tonelli. Samp vincente anche nell’ultimo precedente casalingo contro i bergamaschi, 3-1 il 15 ottobre 2017 con reti proprio di Zapata, ora in nerazzurro, Caprari e Linetty dopo il vantaggio orobico di Cristante. L’Atalanta non vince in casa dei blucerchiati dall’1-2 del 4 novembre 2012: in gol Bonaventura e De Luca, momentaneo pari nerazzurro di Maresca.

Le agenzie di scommesse considerano favorita per la conquista dei tre punti l’Atalanta contro la Sampdoria. Vittoria casalinga quotata 3.50 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.40 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 2.15 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 1.72 e 2.05.





