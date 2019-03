Diretta slalom Kranjska Gora/ Streaming video e tv: Hirscher per vincere ancora

La diretta dello slalom di Kranjska Gora oggi, domenica 10 marzo 2019, completa il classico weekend della Coppa del Mondo di sci sulla pista Podkoren di Kranjska Gora, uno degli appuntamenti più significativi della stagione della Coppa del Mondo, una pista tra le più affascinanti e impegnative. In slalom l’uomo copertina è sempre Marcel Hirscher: l’austriaco ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali di Are ed inoltre ha già vinto matematicamente la Coppa di specialità di slalom con due gare d’anticipo. Kranjska Gora è comunque uno degli appuntamenti più attesi e tutti i protagonisti avranno valide motivazioni per cercare una vittoria di prestigio, dunque adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Kranjska Gora.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI KRANJSKA GORA

La diretta della prima manche dello slalom di Kranjska Gora avrà inizio alle ore 9.30, quando prenderà il via il primo atleta al cancelletto di partenza, mentre la seconda manche è fissata alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Slovenia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA: FAVORITI E AZZURRI

Abbiamo già citato Marcel Hirscher come primo protagonista dello slalom di Kranjska Gora, d’altronde non potrebbe essere altrimenti quando sta per terminare un’altra stagione trionfale per lo sciatore austriaco. In slalom contiamo cinque vittorie a Levi, Saalbach, Zagabria, Adelboden ed infine a Schladming, l’ultimo slalom prima dei Mondiali e anche l’ultimo di Coppa prima di oggi (parallelo di Stoccolma escluso), un dominio talmente netto che Hirscher si è potuto anche concedere risultati meno esaltanti nei due slalom paralleli conquistando comunque con ampio anticipo la Coppa di specialità, senza dimenticare naturalmente il trionfo nello slalom iridato di Are. Hirscher vorrà dunque confermare la propria superiorità, ma anche i rivali saranno ben motivati: Henrik Kristoffersen ad esempio vorrà conquistare una vittoria in slalom che clamorosamente ancora gli manca in stagione, Clement Noel vorrà confermare ancora di più di essere il nuovo che avanza dopo la prestigiosissima doppietta Wengen-Kitzbuhel, il connazionale Michael Matt dopo l’argento mondiale proverà a battere per una volta il suo “capitano” e poi non mancheranno tanti altri possibili outsider, da Alexis Pinturault a Manuel Feller, da André Myhrer agli azzurri. In casa Italia il futuro è naturalmente Alex Vinatzer, che nei recenti Mondiali juniores in Val di Fassa ha vinto appunto l’oro in slalom, ma si spera in risultati di buon livello anche da parte dei veterani, a partire da Stefano Gross che ai Mondiali è stato il migliore e a Kranjska Gora è arrivato terzo nel 2016 e secondo nel 2017. Manfred Moelgg in Slovenia vanta pure una vittoria, sia pure risalente al 2008, la speranza è che comunque si possa presto tornare a lottare per il podio anche in slalom.



© RIPRODUZIONE RISERVATA