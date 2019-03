Diretta Triestina Pordenone/ Streaming video e tv: scontro al vertice (Serie C)

Triestina Pordenone, partita che sarà diretta dal signor Giovanni Ayroldi e va in scena domenica 10 marzo alle ore 20.30, sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. Big match al vertice tra gli alabardati secondi in classifica e i ramarri che guidano la graduatoria, al momento con un vantaggio di 7 punti sull’avversaria di oggi. Di fatto, se il Pordenone dovesse passare indenne dalla sfida allo stadio Nereo Rocco, la prima storica promozione in Serie B dei neroverdi sarebbe davvero a portata di mano. La Triestina non perde dal match casalingo di Santo Stefano contro il Fano ed ha pareggiato nell’ultima trasferta sul campo del Giana Erminio. Pareggio interno per 1-1 per il Pordenone contro la Sambenedettese, che ha comunque mantenuto il +7 con i Ramarri che hanno ottenuto 3 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 6 sfide disputate in campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Triestina Pordenone non sarà trasmessa in diretta tv ma esclusivamente collegandosi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet su elevensports.it. Gli abbonati potranno infatti seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite l’applicazione gratuita o il sito.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PORDENONE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste. Alabardati in campo con Offredi in porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Formiconi, lo sloveno Codromaz, Lambrughi e Frascatore. A centrocampo spazio a Maracchi e Steffe come playmaker arretrati, mentre Beccaro, Petrella e Procaccio supporteranno offensivamente l’unica punta di ruolo, l’uruguaiano Granoche. Risponderà il Pordenone con Bindi in porta, Semenzato schierato in posizione di terzino destro e De Agostini schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Vogliacco e Barison saranno i centrali di difesa. Terzetto di centrocampo con Bombagi, Burrai e Gavazzi alle spalle di Candellone e Berrettoni, avanzati come trequartisti alle spalle di Ciurria che sarà l’unica punta di ruolo dei Ramarri.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

4-2-3-1 per la Triestina di Massimo Pavanel, 4-3-2-1 per il Pordenone guidato in panchina da Attilio Tesser. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. Il match d’andata di questo campionato allo stadio Bottecchia è terminato 1-2, Triestina corsara con i gol di Malomo e Procaccio, momentaneo pari neroverde di De Agostini. 1-1 nell’ultimo match a Trieste, disputato il 21 marzo 2018 con gol di Zammarini e pari in extremis di Arma per gli Alabardati.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano favorito per la conquista dei tre punti la Triestina contro il Pordenone. Vittoria casalinga quotata 2.30 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.00 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 3.30 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 2.30 e 1.60.





