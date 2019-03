Diretta Virtus Verona Feralpisalò/ Streaming video e tv: quote, favoriti i bresciani

Virtus Verona Feralpisalò sarà diretta dal signor Marco Acanfora, si gioca domenica 10 marzo alle ore 16.30 e sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. Scaligeri reduci da tre risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali un pari senza reti sul campo della Vis Pesaro. Questo non ha permesso di lasciare l’ultimo posto in classifica, con un punto di ritardo rispetto al Giana Erminio penultimo e tre lunghezze rispetto ad Albinoleffe e Fano in zona play out. Arriva in casa della Virtus la Feralpisalò terza della classe, che domenica scorsa ha interrotto una serie di quattro vittorie consecutive con un pari in casa contro il Sudtirol, mancando il sorpasso sulla Triestina seconda, fermata sul pari dal Giana Erminio; tuttavia i Leoni del Garda hanno proseguito la striscia positiva e possono lanciarsi davvero nella fase nazionale dei playoff senza passare dai primi turni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Virtus Verona Feralpisalò non sarà trasmessa in diretta tv ma esclusivamente collegandosi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet su elevensports.it. Gli abbonati potranno infatti seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite l’applicazione gratuita o il sito.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA FERALPISALO’

Le probabili formazioni del match. Veneti in campo con Giacomel in porta, Lavagnoli sull’out difensivo di destra e Manfrin sull’out difensivo di sinistra, mentre Trainotti e N’Ze saranno i centrali della retroguardia. A quattro anche la linea di centrocampo della Virtus Verona col romeno Onescu laterale di destra e Casarotto laterale di sinistra, mentre Rubbo e Giorico saranno i centrali sulla mediana. In attacco, spazio al tandem Grandolfo-Nolé. Risponderà la Feralpisalò con De Lucia tra i pali e una linea a quattro schierata da destra a sinistra rispettivamente con Legati, Canini, Giani e Contessa. A centrocampo spazio a Magnino, Pesce e Scarsella, mentre Ferretti e Maiorino giocheranno avanzati come centrocampo alle spalle di Andrea Caracciolo, confermato come unica punta di ruolo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

4-4-2 per la Virtus Verona di Luigi Fresco, 4-3-2-1 per la Feralpisalò guidata in panchina da Domenico Toscano. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. In questa stagione le due formazioni si sono già affrontate due volte in casa della Feralpisalò. In campionato, 1-1 l’11 novembre 2018 con autogol di Parodi e pari lombardo di Scarsella nel recupero. In Coppa Italia, il 10 ottobre 2018, decisivo sempre un gol di recupero per la Feralpisalò che si è imposta 1-0 con un gol di Marchi.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano favorito per la conquista dei tre punti la Feralpisalò contro la Virtus Verona. Vittoria casalinga quotata 4.20 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.20 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 1.90 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 2.30 e 1.60.





