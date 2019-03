Infortunio Chiesa/ La punta della Fiorentina piange in panchina, problema muscolare?

L‘infortunio di Federico Chiesa fa preoccupare sia la Fiorentina che il calcio italiano in generale, perché ci troviamo davvero di fronte a un talento cristallino in un momento di crescita esponenziale. Il calciatore viola ha riportato un problema al retto femorale, così specifica Fantagazzetta, ma ciò che ha colpito tutti è ciò che ha fatto una volta arrivato in panchina. L’attaccante della viola si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio, raggiungendo i suoi compagni seduti a bordocampo zoppicando in maniera vistosa. Poi si è messo la felpa sopra il volto e ha iniziato vistosamente a piangere. Sicuramente salterà la sfida contro il Cagliari della viola, probabilmente anche le gare con l’Italia di Roberto Mancini contro Finlandia e Liechtenstein. Peccato perché Federico si ferma davvero nel migliore momento della sua carriera, la speranza è che possa recuperare il più presto possibile.

Infortunio Chiesa, ko per l’attaccante viola

Federico Chiesa si è fermato per infortunio, ciò che va avanti però è il calciomercato e di lui si parla sempre moltissimo in questa ottica. Sono diversi i club che lo seguono da vicino con Juventus e Napoli in prima fila. I bianconeri al momento sembrano avere una corsia preferenziale, anche perché con la squadra toscana negli ultimi anni sono stati fatti degli affari importanti. Nell’estate del 2017 Federico Bernardeschi è passato dalla viola ai bianconeri, mentre l’estate scorsa ha fatto il percorso inverso il croato Marko Pjaca. Ora è il momento di vedere se la Fiorentina e la Juventus si accomoderanno per parlarne oppure se sarà il Napoli a venire fuori per acquistare un calciatore importante per il futuro.

