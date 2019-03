Probabili formazioni Inter Spal/ Quote, ancora dubbi per Spalletti (Serie A)

Inter Spal si gioca oggi pomeriggio alle ore 15.00, quando le due formazioni scenderanno in campo per la ventisettesima giornata di Serie A allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Obiettivi molto diversi ma altrettanto importanti per le due formazioni, Inter Spal infatti vedrà i nerazzurri a caccia di una vittoria praticamente obbligatoria per consolidare la posizione fra le prime quattro in classifica e non rendere ancora più complicato un periodo in cui ad Appiano Gentile sta succedendo di tutto, come dimostra anche la sconfitta di Cagliari. La Spal ha esigenze altrettanto stringenti ma in ottica salvezza, traguardo ancora tutto da conquistare dopo la sconfitta casalinga contro la Sampdoria. Adesso però è giunto il momento per andare a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Inter Spal.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo diamo uno sguardo alle quote dell’agenzia di scommesse Snai circa il pronostico per Inter Spal. I nerazzurri sono naturalmente largamente favoriti, di conseguenza il segno 1 sarà proposto a 1,40. Si sale poi parecchio già con il pareggio, infatti il segno X è quotato a 4,50, infine in caso di colpaccio da parte della Spal il segno 2 varrebbe ben 8,50 volte la posta in palio per chi avrà puntato sui ferraresi corsari a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPAL

LE MOSSE DI SPALLETTI

Le probabili formazioni per Inter Spal presentano ancora diverse incognite in casa nerazzurra, anche perché non sono pochi i problemi per Luciano Spalletti tra la squalifica di Vecino, il caso Icardi e gli infortuni di Nainggolan e Perisic. Le certezze dal centrocampo in su di conseguenza sono Brozovic come punto di riferimento in mediana e ancora una volta Lautaro Martinez prima punta. Per il resto, ecco che Politano e Candreva dovrebbero essere entrambi titolari sulle fasce a causa dell’assenza del croato, mentre al fianco di Brozovic si contendono il posto Borja Valero e Gagliardini, con lo spagnolo che potrebbe d’altronde essere schierato anche da trequartista, posizione nella quale entrerebbe invece in ballottaggio con Joao Mario. Pure in difesa ci sono diversi nodi da sciogliere: possibile turno di riposo per Asamoah, dovremmo avere Dalbert a sinistra mentre sulla corsia di destra si prevede un ballottaggio tra D’Ambrosio e l’acquisto di gennaio Cedric, infine c’è un dubbio pure tra Miranda e De Vrij per affiancare Skriniar nella coppia centrale davanti ad Handanovic.

LE SCELTE DI SEMPLICI

Più chiara la situazione per quanto riguarda la formazione della Spal contro l’Inter: Leonardo Semplici dovrebbe schierare i suoi ragazzi secondo il modulo 3-5-2 e in difesa i titolari dovrebbero essere Bonifazi, Vicari e Felipe davanti al portiere Viviano. A centrocampo si segnala un possibile ballottaggio fra Murgia e Schiattarella: con quest’ultimo, sarebbe Kurtic ad allargarsi sulla destra, altrimenti sarà l’ex laziale ad agire come esterno. Un altro possibile dubbio è quello tra Valoti e Valdifiori, con il primo che parte comunque favorito, mentre le altre tre maglie della folta mediana a cinque saranno affidate a Missiroli, Kurtic e Fares, pur con il dubbio sulla posizione esatta per lo sloveno. Infine in attacco c’è il dubbio tra Paloschi, Antenucci e Floccari per affiancare il sicuro titolare Petagna.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Borja Valero, Brozovic; Politano, Joao Mario, Candreva; L. Martinez. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Asamoah, Cedric, Miranda, Gagliardini, Colidio, Keita.

Squalificati: Vecino.

Indisponibili: Vrsaljko, Nainggolan, Perisic.

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Murgia, Valoti, Missiroli, Kurtic, Fares; Paloschi, Petagna. All. Semplici.

A disposizione: Gomis, Fulignati, Regini, Simic, Costa, Dickmann, Lazzari, Valdifiori, Schiattarella, Jankovic, Antenucci, Floccari.

Squalificati: Cionek.

Indisponibili: nessuno.



