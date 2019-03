Probabili formazioni Sassuolo Napoli/ Quote, squalificati Consigli e Meret (Serie A)

Sassuolo Napoli si gioca oggi pomeriggio alle ore 18.00, quando le due formazioni scenderanno in campo per il posticipo della ventisettesima giornata di Serie A al Mapei Stadium. Il rischio per questo incontro è che si affrontino due formazioni, Sassuolo e Napoli, che non hanno ormai molto da chiedere al campionato. Il Sassuolo naviga in una tranquilla posizione di media classifica, anche se va detto che certamente avrebbe meritato di più settimana scorsa sul campo del Milan, il Napoli invece ha riposto le ultime speranze scudetto dopo la sconfitta contro la Juventus e adesso deve soltanto tenere a bada le inseguitrici, ma entrare fra le prime quattro non dovrebbe davvero essere un problema. La speranza è che in queste circostanze ci possa essere un bello spettacolo fra due squadre che sanno giocare bene al calcio, adesso però andiamo a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Sassuolo Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Se nel frattempo volessimo dare anche uno sguardo al pronostico di Sassuolo Napoli secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, ecco che possiamo notare che i partenopei sono favoriti, dunque il segno 2 è quotato a 1,60. Si sale poi fino a quota 4,00 in caso di pareggio (indicato dal segno X), infine una vittoria del Sassuolo varrebbe 5,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto negli emiliani, puntando di conseguenza sul segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI

LE MOSSE DI DE ZERBI

Nelle probabili formazioni per Sassuolo Napoli spicca una doppia squalifica dei due portieri. Nel Sassuolo dunque è squalificato Consigli dopo l’espulsione a San Siro, tra i pali per i neroverdi ci sarà Pegolo; davanti a lui nella difesa a quattro agiranno i due terzini Lirola a destra e Rogerio a sinistra, qualche dubbio in più invece per Roberto De Zerbi nella coppia centrale che potrebbe però essere formata da Ferrari e Peluso, favoriti su Magnani e Demiral. A centrocampo Locatelli è favorito su Magnanelli per affiancare Sensi e Duncan e completare così una mediana come da tradizione a tre uomini nel modulo 4-3-3, infine nel tridente d’attacco le certezze sono gli esterni Berardi e Djuricic, con un dubbio tra Babacar e Matri come prima punta ma anche una possibile mossa alternativa, cioè l’inserimento di Boga come esterno sinistro accentrando Djuricic, in questo caso a danno sia di Babacar sia di Matri, che comincerebbero entrambi dalla panchina.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Curiosamente anche il Napoli, come abbiamo accennato, ha il portiere squalificato: in porta per i partenopei andrà dunque Ospina, davanti a lui nella difesa a quattro per il 4-4-2 di Carlo Ancelotti avremo la coppia centrale Maksimovic-Koulibaly (anche perché Albiol è infortunato), con doppio ballottaggio invece per quanto riguarda i terzini. I favoriti sono Malcuit a destra e Mario Rui a sinistra, ma restano in corsa anche Hysaj da una parte e Mario Rui dall’altra. A centrocampo Carlo Ancelotti dovrebbe invece avere le idee più chiare e ci aspettiamo che schieri Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Zielinski, pur con Verdi alternativa al polacco nel ruolo di esterno sinistro, infine in attacco nessuna sorpresa, dal momento che ci sarà da risolvere per il tecnico partenopeo il consueto dubbio tra Milik e Mertens per affiancare il sicuro titolare Insigne.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Lirola, Ferrari, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic. All. De Zerbi.

A disposizione: Satalino, Demiral, Adjapong, Magnani, Lemos, Magnanelli, Bourabia, Boga, Odgaard, Di Francesco, Scamacca, Matri.

Squalificati: Consigli.

Indisponibili: Brignola, Marlon.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne. All. Ancelotti.

A disposizione: Karnezis, Luperto, Hysaj, Chiriches, Ghoulam, Verdi, Diawara, Mertens, Ounas, Younes.

Squalificati: Meret.

Indisponibili: Albiol.



