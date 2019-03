Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live (27^ giornata, 10 marzo)

Per i risultati di Serie A 2018-2019, la 27^ giornata è già iniziata con tre anticipi e si concluderà domani con il Monday Night; nel frattempo però ci sono sei partite che domenica 10 marzo ci terranno compagnia, e dunque andiamo subito a presentare il calendario del giorno. Come di consueto si parte con il lunch match delle ore 12:30, che in questo caso è Bologna-Cagliari; alle ore 15:00 avremo invece tre partite in Frosinone-Torino, Inter-Spal e Sampdoria-Atalanta con il primo posticipo che, alle ore 18:00, sarà Sassuolo-Napoli. La chiusura odierna è riservata al posticipo delle ore 20:30, ovvero Fiorentina-Lazio; sarà interessante valutare in che modo cambierà la classifica di Serie A con i risultati che arriveranno oggi, sono coinvolte squadre che lottano per diversi obiettivi stagionali e gli esiti sui campi potrebbero anche essere sorprendente. Dunque, prima di dare la parola ai risultati di Serie A, facciamo un rapido quadro della situazione.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Nei risultati di Serie A attesi oggi spiccano ovviamente gli impegni di Inter e Napoli, che giovedì hanno giocato in Europa League: i nerazzurri vogliono riprendersi il terzo posto strappato dal Milan e, arrivando dalla sconfitta di Cagliari, sperano di riprendere la marcia per due motivi. Il primo è che il prossimo match sarà proprio il derby e sarà necessario arrivarci nel migliore dei modi dal punto di vista psicologico, il secondo è che a questo punto la posizione nella prossima Champions League non è affatto salda, e bisogna rimettere a posto le cose prima che la volatona finale si trasformi in una sorta di incubo. Il Napoli sembra aver lasciato le sue speranze di scudetto perdendo in casa contro la Juventus, ma questo non significa che il suo campionato sia finito: salvo stravolgimenti e crolli ci sarà un posto nelle prime quattro, ma adesso i partenopei sono chiamati a confermare la loro seconda posizione, chiudere in ascesa e continuare a sperare anche contro la logica dei fatti, perchè nel mondo del calcio si sono visti ribaltoni pazzeschi e dunque le possibilità devono scadere con l’aritmetica. A Marassi si gioca una sfida diretta per l’Europa con la Sampdoria che potrebbe sorpassare l’Atalanta, interessantissimo il posticipo che potrebbe però segnare la fine delle speranze internazionali della Fiorentina – e al tempo stesso rilanciare la Lazio.

RISULTATI SERIE A: 27^ GIORNATA

ore 12:30 Bologna-Cagliari

ore 15:00 Frosinone-Torino

ore 15:00 Inter-Spal

ore 15:00 Sampdoria-Atalanta

ore 18:00 Sassuolo-Napoli

ore 20:30 Fiorentina-Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 75

Napoli 56

Milan 51

Inter 47

Roma 44

Lazio*, Atalanta, Torino 41

Sampdoria 39

Fiorentina 36

Parma 33

Sassuolo 31

Genoa 30

Cagliari 27

Udinese 25

Spal 23

Empoli 22

Bologna 18

Frosinone 17

Chievo (-3) 10



