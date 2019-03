Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live (28^ giornata, 10 marzo)

Sono tre le partite che, per i risultati di Serie B 2018-2019, si giocano domenica 10 marzo: tre gare che rientrano nel programma della 28^ giornata, la nona del girone di ritorno. Il campionato cadetto procede spedito verso la conclusione della stagione regolare, ma è ancora parecchio complicato capire in che modo si concluderanno le varie lotte che lo animano: bisogna ancora decidere le due promozioni dirette, le squadre qualificate ai playoff e la corsa per non retrocedere. E’ chiaro allora che le gare di oggi contribuiranno a rendere un minimo più chiaro un quadro che però rimane sfocato; sia come sia si parte come di consueto alle ore 15:00 con le prime due partite, che saranno Ascoli-Livorno e Cremonese-Benevento. Alle ore 21:00 il posticipo serale sarà Salernitana-Crotone; possiamo dunque vedere e valutare quello che succederà per i risultati di Serie B attesi oggi, e in che modo cambierà la classifica del campionato cadetto.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Analizzando i risultati di Serie B, possiamo notare che le tre partite riguardano maggiormente la zona bassa della classifica: in particolare al Del Duca si gioca quasi una sfida diretta perchè, con un colpo esterno, il Livorno arriverebbe ad un solo punto dall’Ascoli e costringerebbe i marchigiani a fare nuovamente i conti (non che al momento sia diverso) con la possibilità di giocare i playout o addirittura di retrocedere direttamente. Rischia grosso anche la Cremonese, che iniziava la sua giornata con un margine di un solo punto sul quindicesimo posto e che potrebbe essere sorpassata dagli stessi labronici: il Benevento dopo tutto si gioca la promozione immediata e arriva allo Zini con la necessità di vendicare immediatamente la sconfitta del Picchi. Per quanto riguarda il Crotone, i 5 punti nelle ultime 5 partite non hanno aiutato troppo gli squali, ancora terzultimi e dunque a caccia di una striscia positiva che possa tirarli fuori dai guai. La Salernitana è al momento fuori dai playoff ma con distanza minima dall’ottava piazza, gioca in casa ma ha perso tre delle ultime cinque: chiaramente proverà a sfruttare il turno favorevole per fare un ulteriore passo avanti.

RISULTATI SERIE B: 28^ GIORNATA

ore 15:00 Ascoli-Livorno

ore 15:00 Cremonese-Benevento

ore 21:00 Salernitana-Crotone

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 50

Palermo, Verona 45

Pescara, Lecce 44

Benevento 43

Cittadella 39

Perugia 38

Spezia 37

Salernitana 34

Cosenza 33

Ascoli 30

Cremonese 27

Foggia (-6), Livorno, Venezia 26

Crotone, Padova 23

Carpi 22



